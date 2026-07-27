Kazahstan, cel mai important furnizor al României, reia livrările de petrol

Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin intermediul Consorțiului Conductei Caspice (CPC), după ce acesta a reînceput să primească petrol de la expeditori și a reluat operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiisk, la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan pe 27 iulie, potrivit Astana Times.

Încărcarea petrolierelor a fost reluată

Ministerul kazah al Energiei a anunțat că încărcarea petrolierelor a fost reluată la două dintre punctele unice de acostare (SPM) ale Consorțiului Conductei Caspice (CPC). Doua nave încarcă țiței furnizat de Tengizchevroil, operatorul celui mai mare zăcământ petrolier din Kazahstan. Reluarea preluării țițeiului permite companiilor producătoare să reia livrările în sistemul de conducte CPC și exporturile prin terminalul maritim din portul rus. Autoritățile au precizat că activitatea terminalului va continua în funcție de evaluările privind securitatea și cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță.

Săptămâna trecută, Kazahstanul a anuntat înteruperea livrărilor de pterol prin conducta de la Caspica spre Novorosiisk, din cauza atacuruilor cu drone în zona portului rus. Atacurile cu drone atribuite Ucrainei se înmulțiseră. Au fost atacate navele care trebuie sa transporte petriolul extras din Kazahstan și transportat la Marea Neagră prin conducta Cosorțiului Capsic, deținută de companii din Kazahstan si Rusia.

Kazahstan acoperă cea mai mare parte a importurilor României

România importă peste 70% din necesarul de petrol. În 2025, 60% din petrolul importat a venit din Kazahstan. A doua sursă importantă este Azerbaidjanul. Au fost importate și cantități mai mici din Libia.

Principalii furnizori de petrol ai UE sunt în acest moment SUA, Norvegia și Kazahstan, cu cote asemănătoare din necesarul european – circa 13%. Principala rută spre Europa a petrolului kazah este conducta CPC, cu punct terminus la Novorossiisk, cu o capacitate de circa 1,5 milioane de barili pe zi. O altă rută este oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan, prin Georgia (cu o orientare tot mai pro-rusă) și Turcia, cu o capacitatede 1 milion de barili pe zi și un cost de tranzit mai mare.

Kazahstan condamnă atacurile asupra infrastructurii petroliere

În urmă cu o săptămână, Kremlinul a acuzat Ucraina că orchestrează un plan de destabilizare suplimentară a piețelor mondiale de petrol prin atacuri cu drone asupra infrastructurii Consorțiului Conductei Caspice. Tot atunci, Kazahstanul a condamnat atacurile cu drome, calificându-le drept o amenințare la adresa securității energetice internaționale. Între timp, livrările de petrol au fost reluate, după ce consorțiul a restabilit operațiunile normale de export, menținând totodată măsuri sporite de siguranță.