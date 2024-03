(VIDEO)L-au alergat o oră. I-a ”fentat” printre mașini, acum e stabil

Un struț care a scăpat dintr-o grădină zoologică din orașul sud-coreean Seongnam a fost capturat, au anunțat marți autoritățile locale.

El a reuşit nu mai puțin de o oră să evite autovehiculele în traficul intens al oraşului, luându-i prin surprindere pe şoferi, transmite .

El a fost prins la aproximativ 2,6 kilometri de grădina zoologică. Tadori a ajuns pe rețelele sociale

Martorii au postat pe reţelele sociale imagini şi videoclipuri cu struţul mascul, pe nume Tadori, care a scăpat de la grădina zoologică „Bug City” şi a ajuns în mijlocul traficului, după cum a declarat un poliţist local.

Poliția și un departament local de pompieri au capturat pasărea folosind o plasă într-o parcare la aproximativ 2,6 kilometri (1,62 mile) de grădina zoologică, situată la o jumătate de oră la sud de Seul.

În vârstă de patru, struțul este teafăr și a revenit la grădina zoologică, a declarat proprietarul grădinii zoologice Choi Yun-joo pentru Reuters.

„Singurul prieten al lui, un struţ femelă pe nume Tasooni, a murit în urmă cu aproximativ o lună. Presupun că i-a fost greu lui Tadori”, a spus Choi.

An ostrich was on the run this morning in the streets of Seongnam City, South Korea, after escaping from a nearby ecological experience centre.pic.twitter.com/HiKKhVmb9d

— Raphael Rashid (@koryodynasty) March 26, 2024