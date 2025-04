Lasconi depune contestații peste contestații. Într-un interviu acordat AGERPRES, preşedintele USR, candidat în alegerile prezidenţiale din luna mai, a susţinut, că va depune contestaţii la Curtea Constituţională, la Autoritatea Electorală Permanentă şi în instanţă. Ea reclamă că este împiedicată să meargă în campanie, arătând că, prin decizia luată de „o mână de inşi” din partid de a-i tăia accesul la fonduri, ea nu are aceleaşi drepturi cu ceilalţi contracandidaţi, iar acest lucru constituie infracţiune.

Elena Lasconi a declarat că, dacă va ajunge preşedintele României, îşi doreşte un alt guvern şi că nu l-ar nominaliza în funcţia de premier pe Marcel Ciolacu, ci pe Ilie Bolojan.

Ea a mai spus că va fi „un preşedinte pentru oameni”, că nu are „scheleţi în dulap” şi nici „găşti” în jurul său.

AGERPRES: Ce vă determină, ce vă motivează să candidaţi în continuare, după decizia din USR de a vă retrage sprijinul şi de a vă tăia fondurile pentru campanie?

Elena Lasconi: Nedreptatea. De fapt, asta îi deranjează pe toţi românii şi probabil că de asta au reacţionat în felul acesta şi o grămadă de colegi din ţară şi foarte mulţi români. Pentru că, din nou, mi-au făcut o mare nedreptate şi nedreptatea o trăiesc românii în fiecare zi, în instituţiile statului, în spitale, în şcoli, peste tot, la tribunal. Şi cred că USR – aş vrea să fiu foarte clară – nu este format dintr-o mână de inşi care au transformat acest partid într-un SRL. Noi suntem născuţi din stradă, am luptat pentru statul de drept, pentru democraţie şi vedem că tocmai asta nu se întâmplă în USR. Adică existau toate pârghiile statutare, dacă voiau să schimbe candidatul, să o facă. Nu ştiu ce i-a împiedicat, de exemplu, să spună că vor să organizeze un Congres în luna ianuarie, să zicem, să convoace şi să se facă Congresul la mijlocul lui martie. Mie mi se pare că sistemul a intrat inclusiv în unii dintre colegii mei din USR. Şi, dacă anul trecut am trăit o mare nedreptate cu anularea alegerilor, pentru că eu am jucat corect, acum, din nou, am parte de o altă nedreptate, doar că de această dată pot să mă adresez justiţiei şi să mă apăr şi să încerc să îmi fac dreptate. Şi chiar astăzi (marţi – n.r.) o să depun o contestaţie la Curtea Constituţională, o să fac solicitări la AEP, în instanţă şi sunt sigură că o să îmi dea dreptate, pentru că a fost un foarte mare abuz şi aş putea să spun că şi infracţiuni. Dacă USR a luptat pentru „Fără penali în funcţii publice”, eu lupt aici pentru „fără penali în USR”. Şi nu îşi dau seama de gravitatea acţiunilor lor, din păcate. Eu subliniez: USR nu înseamnă 16 inşi, USR înseamnă peste 20.000 de membri, care sunt uniţi de aceleaşi valori şi aceleaşi principii şi ştiu că sunt supăraţi mulţi dintre ei, dar din supărare au ieşit din nou în stradă să facă campanie, să lipească afişe şi vreau să le mulţumesc pe această cale. E grav ce se întâmplă şi, practic, chestia asta că nu îmi dau acces la fonduri, de fapt, nu îmi dă aceleaşi drepturi pe care le au ceilalţi contracandidaţi. Cred că este infracţiune, articolul 385 din Codul penal, asta, pentru că nu mă lasă să îmi fac campanie. Dar o să fac toate demersurile. Sunt sigură că toate deciziile Biroului Naţional o să fie anulate şi că o să am din nou acces la bani. Gândiţi-vă că sunt în situaţia în care nici măcar nu pot să promovez o postare pe Facebook, nu mai vorbesc de clipuri pe la televizor. Mai mult decât atât, un alt lucru grav este că pe spaţiul meu de antenă, pentru că tuturor li se dă un spaţiu de antenă, merg reprezentanţi ai USR care fac campanie pentru Nicuşor Dan. Adică el are doi reprezentanţi acolo. Asta, din nou, este infracţiune. E ca deturnarea de fonduri.

AGERPRES: BEC a decis că USR nu poate face campanie pentru alt candidat…

Elena Lasconi: Da, dar ei se încăpăţânează să facă lucrul acesta pentru că ei cred că sunt deţinători de SRL. Deci, încercaţi să vă gândiţi la următorul lucru: în momentul faţă, nu cred că ei sunt atât de iresponsabili să fi folosit bani pentru a plăti ceva pentru campania lui Nicuşor Dan, dar sunt sigură că colegii mei, care se duc pe spaţiul de antenă care mi se cuvine mie, sunt într-o gravă eroare şi pun în pericol inclusiv candidatura lui Nicuşor Dan. Adică invalidarea candidaturii lui.

AGERPRES: Vorbeaţi despre demersul la Curtea Constituţională, ce anume invocaţi?

Elena Lasconi: Avocaţii încă scriu. Am văzut un draft, nu am apucat să îl văd, pentru că sunt vreo 80 de pagini. Ieri am vorbit cred că vreo 10 ore numai cu avocaţi. Alaltăieri la fel. Deci, în loc să îmi văd de campanie, trebuie să mă apăr, de fapt. Şi da, o să cer şi anularea tuturor deciziilor Biroului Naţional. Comitetul Politic nu există. A fost aberant. Aţi văzut că au spus că USR a decis. USR a decis într-o şedinţă informală, adică la o cafea. (…) Ei au decis într-o şedinţă informală, chipurile, că îl susţin pe Nicuşor Dan. De asemenea, o altă mârşăvie a fost că, după ce s-a făcut prima decizie din data de 9 (aprilie – n.r.), când s-a organizat Biroul Naţional, eu nu ştiam. Seara le-am scris că eu nu convoc nicio şedinţă şi s-au folosit de o decizie dată anul trecut, care este nulă de drept, cum că se face săptămânal, din miercuri în miercuri, recurent. Aceea este nulă pentru că nu s-a mai respectat recurenţa, adică nu s-a făcut în fiecare miercuri şi în fiecare vineri. Şi s-au folosit de aceea, iar Dominic Fritz a prezidat această şedinţă. Eu am văzut din întâmplare că scriau pe grupul de BN – eu sunt sigură că deja l-au dublat cu trădătorii lor şi nu mai scriu, nici pe grupul de Birou Naţional, nici pe celelalte grupuri, ca să nu văd ce comunică acolo – şi am văzut că au scris Ionuţ Moşteanu şi cu Dominic Fritz: ‘s-a luat curentul, revenim imediat’. Şi atunci mi-am dat seama că ăştia fac şedinţă de BN. Am intrat în şedinţa de BN şi au spus că vor să îmi taie şi banii, dar nu s-a supus la vot, şi să oprească toate contractele din campanie. După asta, au ieşit cu declaraţii, cu o haită de parlamentari în spate, vorbiţi toţi, că ei sunt pe interese, şi au făcut declaraţia următoare. După o hăhăială în care se aranjau la cadru, au luat o faţă serioasă. Dominic a zis că anunţă chestia asta cu tristeţe, nu cu bucurie. Mai mult decât atât, am văzut o imagine care spune foarte multe despre respect faţă de femei, dar şi faţă de oameni, în general. Era o colegă de-a mea în stânga lui Dominic şi Ionuţ Moşteanu i-a spus ceva la ureche şi a dat-o pur şi simplu la o parte, ca să fie el, moţ, lângă. Mi s-a părut foarte urât, iar declaraţia spune aşa: îi ridicăm sprijinul politic candidatului Elena Lasconi şi îl susţinem pe Nicuşor Dan. Dar decizia vorbeşte despre a convoca Comitet Politic în 24 aprilie. Atât.

AGERPRES: Urmează în 24 aprilie acest Comitet Politic?

Elena Lasconi: Acest Comitet Politic nu are cum să aibă loc pentru că vor fi anulate toate deciziile Biroului Naţional de anul acesta, pentru că sunt nule de drept. Aşa mi-au spus avocaţii. Şi asta se întâmplă şi, practic, Comitetul Politic nu mai are cum să aibă loc pentru că trebuia să îl convoc. Nu se mai poate face. Până la alegeri nu se mai poate. Dacă vor să facă Comitet Politic, pot să o facă după alegeri, că nu o să mai aibă timp să facă lucrul acesta. Categoric, nu o să se poată face Comitetul Politic şi, dacă se va face, nu are nicio valoare. Iar ei, dacă continuă în felul acesta, vor ajunge să creeze o criză electorală şi este foarte posibil să se anuleze alegerile. Dacă se va întâmpla asta, toată responsabilitatea o să o aibă USR şi va fi un dezastru şi USR nu sunt doar ăştia.

AGERPRES: Câţi dintre colegii dumneavoastră, dintre membrii USR vă mai susţin?

Elena Lasconi: Eu ştiu că, din cauza acestei nedreptăţi, s-au organizat foarte rapid şi pe grupuri de lucru şi am văzut fotografii, filmuleţe făcute şi pe reţelele sociale de către colegii mei care lipesc afişe peste tot, care se duc şi vorbesc cu oamenii şi împart flyere. E absolut trist ce se întâmplă, e clar că este bine organizat şi că am fost sabotată în această campanie electorală pentru că nu am simţit implicare, aşa cum s-a întâmplat la parlamentare. Aş putea să mă gândesc la faptul că s-au văzut cu sacii în căruţă şi că sunt parlamentari şi că nu mai au chef să se implice. Dar, eu ştiu că sunt mulţi care mă susţin, deja văd că apar pe presă, că încep să dea declaraţii. De exemplu, astăzi am văzut că toată organizaţia Olt este de partea mea, Mehedinţi. Sunt mai mulţi care încep să se organizeze şi să se delimiteze de acţiunile greşite şi antidemocratice pe care le-au făcut aceşti colegi şi vreau să le mulţumesc pentru asta, pentru că-i mare lucru. Mă ajută cum pot şi văd că o fac din suflet. Ştiţi cum e? Una e să faci campanie doar aşa să fie, un automatism şi alta e să o faci cu sufletul. Şi eu simt că, în momentul de faţă, o fac cu sufletul şi sunt foarte mulţi oameni în reţelele sociale, mai ales pe TikTok, care sunt de partea mea.

AGERPRES: Cum simţiţi că a fost perceput de public acest demers al celor din partid? Ca un val de simpatie sau nu?

Elena Lasconi: S-a dovedit, de fapt, prin această mişcare, că eu sunt singurul candidat independent, antisistem, singurul, că pe mine nu mă pot controla nici măcar aceşti bully din partid. Daţi-mi voie să cred că sistemul a intervenit în USR, de aici, de la aceşti băieţi, pentru că altfel eu nu-mi explic. Asta este o nebunie ce au făcut, absolut. Dar, eu mă duc înainte, calmă, cu demnitate, îmi văd de mesaje. Mai e foarte puţin timp, timpul e foarte scurt. Da, poate că nu suntem întâmplător nici în Săptămâna Patimilor, nici în Postul Paştelui.

AGERPRES: Deci candidatura dumneavoastră e mai mult independentă. Cât mai contează faptul că sunteţi preşedintele USR, după această decizie? Mai aveţi acces la ştampilă, acces la sediu?

Elena Lasconi: Eu sunt, mie mi-e clar. (…) Nu e cu ştampilă. Noi suntem în sediu. Le-am comunicat că le revoc dreptul de semnătură tuturor celor care vor să semneze ceva. Sper să ţină cont de asta. Dacă nu ţin cont de asta, e deja infracţiune. Eu sunt reprezentantul legal. Există o chichiţă în statut în care ei pot să găsească un artificiu, dar oricum eu sunt reprezentantul legal al USR. Cu această ocazie, o să afle şi colegii mei ce înseamnă să fii preşedinte de partid. Cu această ocazie, o să afle colegii mei că nu poţi să faci orice şi că trebuie să respecţi legea. Şi ei nu au respectat-o, au încălcat-o grav din mai multe puncte de vedere. Şi eu sunt sigură că nu o să îi ajute imunitatea parlamentară. Să stea liniştiţi că e o chestie foarte gravă pe care o fac, pentru că e vorba de procesul electoral.

AGERPRES: USR a transmis că a fost desemnat secretarul general să semneze, să se ocupe de contracte.

Elena Lasconi: Da, l-au desemnat, doar că eu sunt reprezentantul partidului.

AGERPRES: Este ilegal?

Elena Lasconi: Da, o să vedeţi. Curtea Constituţională are la dispoziţie pentru asemenea contestaţii – şi o să o depun astăzi, nu ştiu exact la ce oră, v-am spus că în continuu sunt pe grupuri cu avocaţii – are la dispoziţie 48 de ore să dea un răspuns.

AGERPRES: Contestaţi deciziile Biroului Naţional al USR?

Elena Lasconi: Tot – şi asta cu dreptul de a avea parte de campanie electorală corectă, de a avea aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi. Ei au făcut nişte lucruri foarte grave şi v-am zis: nu m-aş mira ca CCR să invalideze candidatura lui Nicuşor Dan, care a provocat, au fost în acelaşi film. El, în toate declaraţiile pe care le-aţi urmărit în spaţiul public, a spus aşa repetat: USR va decide care este candidatul la prezidenţiale, USR va decide.

AGERPRES: Nicuşor Dan a afirmat că nu este implicat în acest lucru.

Elena Lasconi: Dar este implicat până peste cap. Deci, dacă el spune că USR va decide şi după aia spune că USR a făcut un lucru corect, el a fost părtaş la toată chestia asta. Deci, eu cred că, dacă se respectă legea în ţara asta, este posibil să se întâmple asta, să fie invalidat. E posibil, pentru că sunt multe bube, iar noi avem colegi care defilează cu codul de mandatar şi nu e în regulă.

AGERPRES: Şi după decizia BEC ca USR să nu facă campanie altui candidat…

Elena Lasconi: Da, continuă să facă. O să se lase cu nişte dosare, cu nişte amenzi mari. Să nu credeţi că e simplu. Eu o să apelez la Curtea Constituţională, la AEP şi în instanţă.

AGERPRES: Vă întreb despre vizita delegaţiei Congresului american, care se află în zilele acestea în România.

Elena Lasconi: O salut, pentru că am văzut că e formată din congresmeni din ambele părţi şi cred că e foarte important să comunicăm. E adevărat că democraţia din ţara asta are nişte bube şi ar fi bine să recunoaştem lucrul acesta. E important să resetăm jocul şi să vedem cum mergem de acum înainte. Dar, eu nu mă aştept la nimic, pentru că nu văd nicio comunicare din partea instituţiilor statului care să ne asigure că vom avea parte de alegeri libere şi corecte. Şi le-am atras atenţia să nu cumva să ne trezim în aceeaşi situaţie ca anul trecut, ca înainte cu două zile de alegeri să ne trezim că o să zburde nişte troli şi nişte boţi. Ne asigură cineva că nu se întâmplă asta? Nu.

AGERPRES: În acest context, dacă aţi deveni preşedinte, cum aţi întări Parteneriatul cu Statele Unite astfel încât să nu se piardă nici din suveranitatea decizională a României?

Elena Lasconi: Noi suntem un stat suveran, nu pierdem nimic. Eu cred că prin dialog şi prin onestitate. Şi Statele Unite au interes în România şi cel mai rapid îmi vine în minte Deveselu. E adevărat că avem şi un Parteneriat strategic cu Statele Unite, dar eu cred că prioritatea, în perioada următoare, este să ţinem aproape de Bruxelles, pentru că de acolo avem o politică predictibilă, mesajele sunt predictibile, sunt constante. Şi, dacă mă întrebaţi pe mine, preşedintele trebuie să lupte pentru România şi pentru priorităţile pe care le are România. Şi acum, având în vedere poziţia noastră geografică, prioritatea noastră în zona de est este securitatea şi ar trebui să ţinem aproape de Polonia şi de Ţările Baltice şi să luăm ca exemplu Polonia şi să facem şi noi lucrul acesta. Acum, dacă tot avem nişte bani din partea Comisiei Europene, pentru securitate, ar trebui să eficientizăm companiile de stat în care se produce armament şi, de asemenea, să investim foarte mult în infrastructură. Ştiu că am fost controversată când am spus că să facem străzi şi poduri pentru că degeaba ai tancuri dacă nu pot să meargă. Tancurile, în primul rând, nu merg pe şosea, pentru că au şenile, dar ele sunt puse pe un tir din ăsta, un cap de tir şi trebuie să meargă pe şosea. Şi vă aduc aminte că, la începutul lui mai, ar trebui să se desfăşoare un exerciţiu NATO în România şi tocmai au anunţat, cred că francezii, dacă nu mă înşel, au anunţat că o să se facă la toamnă, pentru că românii nu au fost în stare să consolideze măcar un drum de pământ. Deci, asta cred că e o prioritate. De asemenea, din punct de vedere energetic avem atâtea resurse şi noi plătim de două – trei ori, de exemplu, antreprenorii plătesc de două – trei ori mai mult pentru energie decât cei din statele vestice, din Europa. Păi, cum să fii competitiv pe piaţă? Mai mult decât atât, alte priorităţi: ar trebui să investim mai mult în agricultură, pentru că noi putem să producem foarte mult, în IT, avem nişte minţi luminate, IT-ul face 7% din PIB.

AGERPRES: Investiţii în educaţie, sănătate sau apărare?

Elena Lasconi: Nu, nu există „sau”. Priorităţile sunt pe orizontală, nu sunt pe verticală. Aşa, dacă stăm să ne gândim, v-aş spune şi de droguri. Mie mi se pare că e un fenomen la nivel naţional şi am spus că, dacă nu la prima, la doua şedinţă CSAT vreau să iau în discuţie asta, pentru că nu mi se pare normal ca oamenii să stea cu frică că îşi trimit copiii la şcoală şi poate cine ştie ce li se întâmplă. Nu mai zic de bullying, dar vorbesc acum de droguri. Pe unde intră drogurile alea în România? Sunt şi eu curioasă. Vin cu porumbelul călător? Trebuie să vedem lucrurile acestea. Iar, în ceea priveşte sănătatea şi educaţia, am spus-o de nenumărate ori că avem nevoie de mai mulţi medici, că în fiecare an există diagnosticaţi cu cancer peste 100.000 de români în ţara asta. Avem extrem de puţini oncologi şi eu îmi doresc foarte mult să dăm drumul la programele de screening. Hai, înainte de a apuca să construieşti orice, dă drumul la programele astea, pentru că poţi să salvezi vieţi. Eu am văzut asta. Am început un program naţional de la Câmpulung pentru HPV Papanicolau şi 30 şi ceva de femei trăiesc datorită faptului că am făcut acest program de prevenţie, că au depistat din timp HPV-ul şi s-au tratat după. Adică este inadmisibil că pe Valea Prahovei există, cred, doar la Câmpina doi oncologi. Aici suntem la Bucureşti, dar în ţară este dezastru. Deci, îmi doresc să investim şi să dăm drumul la programe. Are Republica Moldova program de screening pentru cancer la sân şi nu are România?! Păi suntem de râsul lumii. Nu se poate aşa ceva! În educaţie la fel. Ce ne mai trebuie inspectoratele şcolare? Hai să dăm toată puterea la şcoli. Şcolile ştiu cel mai bine de ce au nevoie. Şi vă dau un exemplu concret, nu poveşti, adică ştiu că toţi politicienii acum vorbesc de planuri, de parcă ei sunt nişte dumnezei. Nu, le pune consultantul ceva pe hârtie şi ei spun asta. Sunt primar la Câmpulung. S-a deschis o axă pentru a cumpăra microbuze electrice pentru transportul elevilor şi ne-a trimis Inspectoratul Şcolar: de câte câte microbuze aveţi nevoie? Şi noi le-am făcut, profesionist, ca la carte, uite vin copiii de acolo, de acolo, de acolo. Ne-a luat foarte mult să facem situaţia asta, pentru că am făcut-o în mod profesionist. Trec lunile, după aia se deschide o axă în care primăria putea – că atunci primăria nu putea, doar inspectoratele – primăria putea să depună pentru microbuze electrice şi autobuze electrice. (…) Am făcut şi anul acesta ar trebui să fie pe străzi. Adică e în procesul acela de achiziţii, durează foarte mult. Deci, au mai trecut câţiva ani. Nu s-a întâmplat nimic. Nu am niciun microbuz electric pe stradă pentru transport elevi, dar o să fie acela pe care a putut să-l acceseze primăria. Vedeţi, sunt lucruri concrete. Nu vi se pare că este o bătaie de joc că, de 35 de ani, tu încă să ai şcoli în ţara asta cu toaleta în fundul curţii? Sunt 50 şi ceva de şcoli, nu 5.000. Nu se poate face ceva? Am investit, am atras fonduri europene la Câmpulung – Câmpulung este localitatea din România cu cele mai multe unităţi de învăţământ pe metru pătrat şi raportat la număr de populaţie – eficientizare energetică, dotări în toate spitalele, purificarea aerului, dezinfectanţi. Orice s-a deschis, am aplicat. În sănătate la fel. Am o policlinică, o să arate mai tare decât orice policlinică privată de pe aici, credeţi-mă, şi nu s-a investit în ea din ’73. Deci, eu vorbesc de lucruri concrete, nu de poveşti.

AGERPRES: Cum vedeţi rolul României în contextul războiului din Ucraina? Un sprijin logistic sau putem avea o voce strategică proprie?

Elena Lasconi: Cea mai lungă graniţă a României este cu Ucraina. De trei ani este acest război. Rusia este cea care a invadat Ucraina. Nimeni nu le-a dat mai mult de două – trei zile că o să reziste. Şi eu chiar sunt, cum să zic, uimită şi sunt chiar mândră de ucraineni pentru că au putut să facă faţă atâţia ani în faţa agresorului care este Rusia. Cum se va încheia pacea sau acest război în Ucraina ne va afecta pe noi, pentru că suntem la cea mai lungă graniţă cu Ucraina. Dacă vom avea o pace, mi-aş dori să fie o pace durabilă şi să fie şi în termenii impuşi de Ucraina, pentru că eu văd că se discută doar între Statele Unite şi Rusia, de parcă Ucraina nu ar exista. Mai mult decât atât, dacă va fi o pace durabilă, că toată lumea vorbeşte numai de teme false, că trimitem soldaţi, că nu trimitem, deci dacă va fi o pace durabilă şi e nevoie să ajungă trupe de menţinere a păcii acolo, trebuie să se îndeplinească următoarele condiţii înainte: un armistiţiu, o pace, pace durabilă, să îşi dorească Ucraina şi, apoi, un lucru foarte important – să discutăm la masa celor 26, adică noi al 27-lea, la nivelul Uniunii Europene, plus Marea Britanie, şi să vedem care este strategia noastră, ce vrem noi să facem. Trebuie să discutăm toate lucrurile astea, nu putem să luăm decizii după ureche. Şi, credeţi-mă, când e vorba de o chestiune atât de sensibilă şi atât de importantă pentru România, eu o să îi întreb pe români. Şi asta se numeşte referendum. Eu nu vreau să trimit în niciun caz oameni care să lupte acolo. S-au făcut foarte multe fake news-uri anul trecut înainte de alegeri. Am avut 4.000 de fake news-uri cu mine, care s-au rostogolit de 160 de milioane de ori, în care se spunea că eu îmi doresc să trimit românii la luptă. Dar nu ai cum să-i trimiţi. Adică eu doresc o armată de 100.000 de oameni, în loc de 70.000, care să fie profesionişti. Asta înseamnă că sunt oameni care aleg să facă această carieră, sunt foarte conştienţi, le place să facă lucrul acesta şi sunt plătiţi bine pentru asta.

AGERPRES: Ce garanţie aţi cere, în calitate de preşedinte, pentru ca prezenţa americană în România să fie însoţită de beneficii economice concrete pentru dezvoltarea comunităţilor locale?

Elena Lasconi: Noi nu am avut oameni care să lupte şi să aibă curajul să lupte pentru interesele României şi cred că suntem pe ultimul loc la a atrage investiţii străine în ţară. Dar eu nu înţeleg cum, Doamne iartă, faci tu contracte cu America, cu oricine ai face, să zicem, nu numai cu Statele Unite, să cumperi ceva, cu oricine ai face şi să nu negociezi lucrul acesta: Vreau să faceţi o fabrică sau două sau mai multe sau numai una, nu contează, în care România – are minţi luminate – să producă, nu ştiu, computerele de bord, să producă piesa asta de la tancul ăsta, avionul ăsta, ce cumpărăm de acolo. Nu am văzut acest interes. Mie mi se pare absolut incredibil. Sau un loc în care să le asamblezi. Noi avem un rol foarte important, ne ajută geografia. Din punct de vedere strategic, e un rol foarte important, dar nu am văzut lucrul acesta, pentru că adevărul e că se produc şi la preţuri mai scumpe, pentru că noi plătim de două – trei ori mai mult energia. Nu se poate aşa ceva. Aleg să se ducă să facă investiţii în Ucraina, de exemplu. Ştiu în zona asta unde se produce ciment au ales Ucraina, nu numai pentru preţ, dar şi pentru că ei nu se supun regulilor de mediu la care ne supunem noi, că noi suntem cu linia verde la nivelul Uniunii Europene. Eu pentru asta aş lupta şi aş încerca să ajut investitorii să vadă că au o predictibilitate, în primul rând, legislativă în ţara asta, că într-un an se poate schimba de două ori: ba se măreşte TVA-ul, ba se face asta. Staţi să vedeţi ce o să se întâmple după alegerile prezidenţiale, pentru că ei nu spun cât e de rău şi cât e de negru şi cât e de mare gaura asta neagră în care ne-au adus. Şi mi se pare absolut incredibil că, în zilele acestea, în lunile acestea, alegerile prezidenţiale şi dezbaterile au devenit o telenovelă, un circ şi nimeni nu se uită, de fapt, la lucrurile importante care se întâmplă, la deficitul bugetar, la toată chestiunea cu energia, la problemele mari şi grave, pentru că ne afectează buzunarul fiecăruia şi nu numai, că ne afectează buzunarele noastre, dar o să afecteze şi buzunarele nepoţilor noştri la ce prăpăd au făcut ăştia cu economia.

AGERPRES: Care sunt primele trei măsuri pe care le-aţi lua ca preşedinte?

Elena Lasconi: După ce dau cu tămâie la Cotroceni, sunt foarte multe. În primul rând, premierul. Aşa cum am spus, eu nu am să-l nominalizez în niciun caz pe Ciolacu şi vreau să mergem înainte cu domnul Ilie Bolojan, aşa cum am spus, cuvântul meu e contract. Eu nu mă sucesc, nu fac declaraţii doar de dragul de a face declaraţii.

AGERPRES: Aţi dori un alt guvern după alegeri?

Elena Lasconi: Da, mi-aş dori ca USR să facă această moţiune de cenzură. Am discutat, cred că o să se trezească şi colegii mei, dar oricum n-aş vrea să îi văd acum că se sucesc şi zic că vor să mă susţină sau să-mi facă campanie, pentru că sunt ceva dezamăgitor…

AGERPRES: Deci, vedeţi o moţiune de cenzură, după alegeri, depusă de USR?

Elena Lasconi: Da, categoric.

AGERPRES: Şi USR să intre la guvernare?

Elena Lasconi: Eu pentru asta m-am luptat, că de asta sunt preşedinte, să intre la guvernare, pentru că altfel eşti un club, nu mai eşti un partid. Noi am promis de opt ani oamenilor ce vrem să facem. Cum poţi să faci asta? Doar dacă eşti la guvernare. Cum poţi să schimbi lucrurile în bine? Doar dacă eşti prezent, ai primari în mai multe localităţi, consilieri locali, aşa poţi, dar din opoziţie, nu. Şi eu asta mi-am dorit: să cresc USR, să devenim mai mulţi şi visul meu ăsta era: să văd USR că va fi votat în majoritate în Parlament, nu că trebuie să dea mâna cu cineva cu care să facă majoritate. Dar, cu orgolii şi cu micimi din astea pe care le-am văzut nu se poate. Deci, premierul. V-am spus că vreau neapărat să discutăm chestiunea asta cu drogurile, dar nu ştiu dacă va fi chiar în prima şedinţă. Este foarte importantă zona de securitate şi aş vrea foarte mult să mă asigure premierul că are o opţiune foarte serioasă şi competentă la Ministerul Justiţiei, pentru că stăm foarte prost în zona asta. De asta sunt oamenii supăraţi. E foarte frumos să vorbeşti despre corupţie, că eşti anticorupţie, dar ce ne facem cu oamenii care stau de 10 – 15 ani în tribunale? Trebuie să deblocăm toate posturile de judecători, de procurori şi de grefieri. Trebuie să vedem, din punct de vedere financiar, logistic, ce înseamnă şi aş avea o discuţie onestă cu CSM în acest sens. Şi, de asemenea, ar trebui să scoatem merele stricate din justiţie, pentru că e nedrept şi pentru cei corecţi. Eu cred că în ţara asta majoritatea magistraţilor sunt corecţi, dar de când nu se mai ocupă DNA de cercetarea lor au devenit imaculaţi toţi. Dintr-odată, nu se mai cercetează nimeni, înainte mai aveam câteva zeci, ceea ce nu pot să cred că este adevărat. Şi un lucru pe care vreau să-l fac şi la care ţin foarte mult este acela că vreau să existe între români şi Administraţia Prezidenţială o comunicare directă. Trebuie să găsesc o soluţie, din punct de vedere tehnic, cum se poate face asta: prin aplicaţie, printr-o linie verde, prin două linii verzi, pentru diaspora, pentru românii din ţară, în care să poţi selecta o problemă, o provocare, cum zic eu, şi să ai un răspuns. Vă dau un exemplu: e o doamnă care a divorţat în diaspora şi copilul trebuie să-şi facă buletin, soţul nu vrea să-i dea procură. Ea are nevoie de o consultaţie simplă juridică, are nevoie de nişte răspunsuri, le poţi face faţă tu. Adică eu cred că există o astfel de posibilitate de a-i asculta pe români şi asta îmi doresc foarte mult, pentru că noi, până acum, nu am avut preşedinţi pe care să-i simţi aproape. Şi voi fi printre oameni. Trebuie reformat Ministerul Afacerilor Externe, că e principala pârghie a preşedintelui, plus serviciile. Cine dintre ceilalţi ar putea să nominalizeze un profesionist în fruntea serviciilor, în afară de mine? Toţi sunt, cum să zic, agăţaţi de sistem sau sistemul poate să-i controleze. Eu am arătat că pe mine nu mă poate controla nimeni.

AGERPRES: Ce vă diferenţiază de ceilalţi contracandidaţi? Care sunt atuurile dumneavoastră?

Elena Lasconi: Curajul, buna credinţă, cinstea, faptul că nu sunt şantajabilă, nu sunt intimidabilă, faptul că mă uit în ochii oamenilor când vorbesc cu ei, mi-e drag să-i iau în braţe, pentru că am empatie şi asta cred că poate să facă diferenţa dintre un conducător şi un lider. Să fii cu creierul, dar să fii şi cu inima printre oameni. Sunt atât de multe lucruri care mă diferenţiază. N-am găşti în jurul meu, n-am oameni care să fie conectaţi cu Rusia sau să fie pro-ruşi. Nu vreau să duc oameni ai trecutului la Cotroceni sau prin funcţiile astea de miniştri. Nu mă are nimeni la mână şi nu am scheleţi în dulap. Sunt dintre oameni şi ştiu că voi fi un preşedinte pentru oameni.

AGERPRES: Aţi spus că veţi intra în turul doi. Cu cine aţi prefera să fiţi în turul doi sau pe cine vedeţi ca principal adversar?

Elena Lasconi: Eu voi fi preşedintele României. Eu nu am preferinţe. Nu ştiu, pentru că sincer nu prea am încredere în sondaje, pentru că s-a întâmplat la fel şi anul trecut. Niciun sondaj nu a reflectat realitatea de la urne. Dar, după cum arată sondajele acum, dacă ar fi să le iau în seamă, probabil că cele mai mari şansele le-ar avea Simion, dar nu cred că va intra în turul doi. Nu ştiu de ce. Nu simt asta. Eu voi continua să îmi transmit mesajele, chiar şi nepromovate pe bani, că nu am posibilitatea. Voi continua să vorbesc cu cât mai mulţi jurnalişti şi vă mulţumesc că aţi venit să îmi luaţi acest interviu, ca mesajele mele să ajungă la oameni. Despre asta e vorba. În rest, pe mine nu mă interesează. Eu ştiu că niciunul dintre ei nu ar fi un preşedinte bun. Aşa că oricare ar fi în turul doi.

AGERPRES: Cum apreciaţi desfăşurarea campaniei până acum? Credeţi că va escalada şi mai mult discursul negativ?

Elena Lasconi: Eu am obosit, nu în sensul real, într-un sens metaforic, de toată ura asta, de încrâncenarea asta. E o campanie electorală urâtă, cu foarte multe atacuri. Deci, eu am auzit despre mine lucruri pe care nu le-am avut nici măcar în coşmaruri. O grămadă de lucruri urâte, dar eu nu sunt împotriva a ceva, eu sunt pentru ceva şi sunt pentru români. E o telenovelă, dar în acelaşi timp e o luptă foarte dură. Nu vă puteţi imagina. Eu am mai fost în filmul ăsta anul trecut şi am văzut. Eu cred că, dacă era un om al sistemului, să zicem, nu ştiu, dacă era Ciolacu în turul doi, nu se anulau alegerile. Daţi-mi voie să cred asta. E greu. Uitaţi acum am parte de aceleaşi lovituri şi din partea colegilor. Tocmai de aceea consider că este băgat sistemul.

AGERPRES: Cine reprezintă sistemul?

Elena Lasconi: PSD, PNL, oameni puternici, poate servicii. Să ştiţi că mie poate să îmi treacă orice prin minte, pentru că sunt îndreptăţită să-mi treacă la ce trăiesc. Deci, nu mi se pare că exagerez în momentul ăsta.

AGERPRES: Este necesară o reformă a Constituţiei şi/sau a Curţii Constituţionale?

Elena Lasconi: A Curţii Constituţionale cu siguranţă. La Constituţie, eu cred că avem o Constituţie foarte bună, doar că instituţiile statului ar trebui să aibă un echilibru, să nu acapareze vreunele dintre ele mai multă putere decât le conferă Constituţia. Cum aş reforma eu Curtea Constituţională? În primul rând prin puterea exemplului. Preşedintele României, adică cel care va fi ales acum, poate să schimbe doi judecători ai Curţii Constituţionale, unul la sfârşitul lui iunie şi unul în 2028. Am zis ca vreau să fac audieri publice cu oameni profesionişti care să nu fi avut carnet de partid, să nu fi fost implicat politic, simpatizant al unui partid politic şi să fac audieri publice la care să aibă acces absolut toată lumea. Eu vă întreb: după ce o să fac chestia asta, credeţi că o să o facă cu uşile închise Parlamentul? Dacă o să facă cu uşile închise, credeţi că eu nu o să fac public lucrul acesta şi oamenii credeţi că o să închidă ochii? Nu. E important tonul pe care îl dai de la Cotroceni. De-aia ai nevoie de un om de bună credinţă. Dacă la Cotroceni ai un preşedinte care îşi respectă cetăţenii, eu cred că instituţiile statului se vor schimba. Ca să nu mai zic despre rolul femeii. În momentul în care va ajunge prima femeie preşedinte la Cotroceni, fiecare femeie va fi văzută altfel. Credeţi-mă.

AGERPRES: Ce transmite candidatura dumneavoastră femeilor din România care nu se simt reprezentate în politică?

Elena Lasconi: Eu le-aş ruga pe femeile din România să înţeleagă că suntem majoritare în această ţară şi nimeni nu poate să lupte mai mult pentru femeile din ţara asta, în afară de mine, care ştiu prin ce trec femeile. Ştiu femeile vulnerabile. Ştiu femeile victime ale violenţei, că am făcut, am fost printre ele, am vorbit cu ele, victime ale violenţei domestice, pentru toate fetiţele din ţara asta, care poate sunt abuzate la şcoală, împinse, jignite de către băieţi. Dacă noi dăm semnalul că s-a schimbat mentalitatea în societatea românească şi o femeie este preşedinte şi, credeţi-mă, voi fi cel mai bun preşedinte la României. O femeie, ştiţi foarte bine, cât trage în familie. Cine poate să lupte mai bine decât mine pentru screening de cancer de sân, de ovare? Cine poate să facă mai mult decât mine? Când eu m-am luptat, asta am făcut de 31 de ani. Eu nu sunt acum că am intrat în campania electorală. Pe mine asta mă defineşte. Eu ştiu prin ce trăieşte o femeie. Eu am pornit de la minus, nu am avut de niciunele, de mică. Ştiu ce înseamnă să nu ai de mâncare, ştiu ce înseamnă, sunt familiarizată cu toate astea, le-am trăit. Mă bucur că acum am trecut prin ele, într-un fel, mă bucur că am avut o astfel de viaţă.

AGERPRES: Vreţi să transmiteţi un mesaj pentru alegători?

Elena Lasconi: Pentru toţi oamenii de bună credinţă, pentru toţi oamenii cinstiţi din ţara asta, pentru toţi oamenii care nu sunt băgaţi în seamă, pentru toate minorităţile, din toate direcţiile, pentru oamenii vulnerabili, pentru femei, acordaţi-mi, vă rog, această şansă şi veţi vedea ce pot să fac în cinci ani. Sunt extrem de muncitoare, sunt deschisă, sunt onestă şi voi munci pentru fiecare dintre români cu demnitate şi cu onoare.