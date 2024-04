Le-a ajuns cuțitul la os şi angajaților din muzee

Sindicatul din cadrul Muzeului Naţional al Banatului (MNB) participă, începând de joi, ora 10.00, la greva japoneză iniţiată de Federaţia Sindicală CULTURMEDIA, alături de angajaţii din muzeele şi bibliotecile publice, seria acţiunilor de protest urmărind să atragă atenţia asupra situaţiei „dramatice” în care se află această categorie socio-profesională.

Federaţia Sindicală CULTURMEDIA, afiliată Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, susţine că acţiunile guvernului de la sfârşitul anului 2023, culminând cu emiterea OUG 128/2023, au avut ca efect „discriminarea făţişă a tuturor salariaţilor din sistemul public al muzeelor şi bibliotecilor din România, în ciuda complexităţii pregătirii personalului, performanţelor profesionale a acestuia, importanţei strategice şi utilităţii domeniului”, arată un comunicat al Muzeului Naţional al Banatului.

În aceste condiţii, Federaţia Sindicală CULTURMEDIA solicită măsuri de urgenţă, între altele, pentru remedierea discriminării morale şi salariale generate de OUG 128/2023 şi egalizarea, de urgenţă în plată a funcţiilor similare din sistemul muzeelor şi bibliotecilor publice; remedierea anomaliilor actuale din sistemul de salarizare a personalului din instituţiile culturale şi egalizarea cu instituţiile de spectacol; indexarea anuală a salariilor personalului plătit din fonduri publice din instituţiile de cultură, cu rata inflaţiei; contract colectiv de muncă unic, la nivel naţional pentru instituţiile muzeale şi pentru biblioteci.

La Iaşi, peste 150 de angajaţi în cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi vor declanşa, joi, o grevă japoneză, nemulţumiţi fiind de discriminările salariale.

Liderul sindicaliştilor din Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, muzeograful Celia Iacob, a declarat, pentru AGERPRES, că la protestul care va fi demarat începând de joi vor participa 152 de angajaţi ai instituţiei, 137 dintre aceştia fiind membri de sindicat.

„Activitatea se va desfăşura în mod normal. Vom purta banderole şi vom posta nişte afişe cu revendicările noastre. Acesta este un semnal de alarmă pentru decidenţii, guvernanţii care au uitat de noi. Greva japoneză este un prim pas pentru următoarele proteste care vor avea loc în cursul lunii aprilie până pe 18 mai, când va fi organizat un protest în Piaţa Victoriei, la Bucureşti”, a afirmat Celia Iacob.

Potrivit sursei citate, greva japoneză se va desfăşura nu doar la Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, ci în toate muzeele şi bibliotecile publice şi la toate punctele de lucru din cadrul şantierelor arheologice preventive organizate de instituţiile muzeale, prin purtarea unor banderole albe.

„Am fost neglijaţi de guverne şi am rămas la un nivel de salarizare extrem de scăzut în comparaţie cu celelalte familii ocupaţionale, deşi la noi se face restaurarea obiectelor de tezaur, obiectelor de fond, avem 4-500.000 de vizitatori pe an, aducem venituri la bugetul de stat, organizăm ateliere educaţionale, ghidaje, facem săpături arheologice, descărcări de sarcină arheologică pentru orice clădire sau lucrare edilitară. Am rămas cu salariile mai mici decât, spre exemplu, o îngrijitoare la o creşă de copii. Discrepanţa aceasta este între un specialist cu studii superioare, masterat, doctorat, şi 25 de ani vechime, şi o îngrijitoare la o creşă de copii care are studii medii”, a explicat Celia Iacob.