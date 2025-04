Legea a fost promulgată. Norme de etică pentru demnitari

Membrii Guvernului, șeful Cancelariei prim-ministrului, secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Executivului, secretarii și subsecretarii de stat, consilierii de stat vor fi obligați să se înscrie în Registrul Unic al Transparenței Intereselor și le va fi interzis să solicite sau să accepte cadouri din partea persoanelor cu care se află în relații în exercitarea mandatului, potrivit unei legi promulgate, luni, de președintele interimar Ilie Bolojan.

Actul normativ completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu un nou capitol referitor la normele de etică și conduită pentru membrii Guvernului, alte persoane care ocupă funcții de demnitate publică la nivelul administrației publice centrale și pentru personalul încadrat la cabinetele acestora.

Potrivit prevederilor, miniștrilor și altor persoane cu funcții de demnitate publică, pe perioada mandatului sau exercitării funcției, după caz, le sunt interzise solicitarea sau acceptarea de cadouri din partea unei persoane fizice, a unei persoane juridice sau a unei organizații care: a) se află în raporturi juridice contractuale cu instituția sau autoritatea administrației publice centrale din care fac parte; b) are în curs de soluționare una sau mai multe cereri de emitere de avize, autorizații, permise, licențe, acreditări; c) are un interes pentru promovarea unui proiect de act administrativ cu caracter individual; d) participă, în calitate de ofertant, subcontractant sau potențial beneficiar la o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică, a unui contract de concesiune sau a unui contract de închiriere, respectiv a unei finanțări organizate sau acordate de instituția sau autoritatea administrației publice centrale din care fac parte.

Actul normativ definește cadoul drept ‘orice bun mobil sau imobil, beneficiu sau serviciu oferit în mod gratuit demnitarilor în considerarea mandatului sau funcției deținute, inclusiv banii, aurul sau alte metale prețioase, titlurile de valoare sau titlurile de legitimare care încorporează drepturi patrimoniale, instrumentele financiare, monedele digitale, cardurile ori voucherele valorice, programele de formare, călătoriile, invitațiile la evenimente și spectacole culturale, sportive, științifice, excursiile în țară sau în străinătate plătite integral sau parțial, precum și orice alt serviciu sau beneficiu patrimonial sau nepatrimonial’.

Activitățile oficiale reprezintă evenimente publice la care participă aceste persoane desfășurate în țară sau în străinătate, organizate de către instituții publice, organizații internaționale sau persoane juridice ori alte entități de drept privat, în cadrul cărora sunt oferite în mod obișnuit cadouri specifice acestor evenimente.

Prin excepție, aceștia vor putea accepta și păstra: a) cadouri cu o valoare individuală de până la 100 euro, fără a depăși valoarea de 300 de euro anual, în cazul în care acestea sunt primite de la aceeași persoană; b) reduceri sau beneficii oferite publicului; c) împrumuturi de la bănci sau de la alte instituții financiare acordate în condițiile generale de creditare adresate publicului; d) acoperirea costurilor și facilitării participării la manifestări, conferințe, evenimente, în exercitarea funcției de reprezentare a instituției sau autorității administrației publice centrale; e) bunuri sau servicii primite în cadrul unor activități oficiale.

Persoanele care intră în posesia unui cadou a cărui acceptare este interzisă vor fi obligate să îl restituie în termen de 30 de zile de la data primirii.

Actul normativ mai prevede că, în considerarea circumstanțelor personale, categoriile de persoane cu demnitate publică, cu excepția prim-ministrului, se pot abține de la participarea la procesul decizional cu privire la un proiect de act normativ sau un proiect de document de politică publică sau de la participarea în ședința Guvernului în care acesta se dezbate. Abținerea se notifică prim-ministrului, după caz, sau superiorului ierarhic cu propunerea desemnării unui înlocuitor.

Lista notificărilor se va publica pe site-ul instituției sau autorității administrației publice centrale la secțiunea ‘Integritate instituțională’, respectiv pe site-ul Guvernului. Lista se actualizează în termen de cel mult 30 zile de la înregistrarea unei notificări.

Totodată, aceste persoane cu funcții de demnitate publică vor avea obligația de a se înregistra în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) și de a publica întâlnirile oficiale cu persoane terțe cu cel puțin două zile înaintea desfășurării acestora. Întâlnirile oficiale publicate în RUTI vor include numele persoanelor și/sau denumirea entităților participante, data și locul întâlnirii, descrierea scopului întâlnirii, urmând ca, în termen de cinci zile lucrătoare de la desfășurarea întâlnirii, să fie completate informațiile cu principalele teme de discuție și concluziile acestora, după caz.

Registrul Unic al Transparenței Intereselor – www.ruti.gov.ro – va fi administrat de Secretariatul General al Guvernului sub forma unei platforme publice, accesibilă online, pentru a asigura transparența activităților ce pot influența luarea unei decizii, reprezentând un cadru de colaborare complementar și anterior procedurii legale de transparență decizională.

Prin excepție, nu vor fi publicate întâlnirile oficiale care au ca obiect: a) dreptul unei persoane fizice de a beneficia de servicii publice sau dreptul său la viață privată garantat de lege; b) reprezentarea drepturilor legale ale unei părți sau ale unui participant implicat într-un proces administrativ sau judiciar, în contextul respectivelor proceduri; c) reprezentarea intereselor de politică externă în relațiile diplomatice sau consulare; d) comunicările care fac parte din reglementările privind condițiile de muncă și de încadrare în muncă sau care sunt direct legate de acestea întreprinse de reprezentanții unui sindicat în numele membrilor săi.

De asemenea, persoanele cu demnitate publică vor avea obligația de a publica întâlnirile oficiale cu persoane terțe, care s-au desfășurat fără o planificare prealabilă, în termen de două zile de la data desfășurării acestora.

Potrivit legii, persoanele cu rang de demnitar din cadrul autorităților administrative autonome, prefecții, subprefecții și autoritățile administrației publice locale pot solicita înregistrarea în RUTI și să publice întâlnirile oficiale cu persoane terțe.

Actul normativ mai prevede organizarea de către Institutul Național de Administrație de cursuri de formare pe teme referitoare la etică și conduită în exercitarea atribuțiilor pentru categoriile de persoane vizate de reglementare.