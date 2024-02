Macovei, prima înfățișare. ”Nici nu s-a uitat, de parcă ar fi fost supărată pe mine”

Monica Macovei a ales procedura simplificată. Și-a recunoscut faptele așa cum au fost prezentate de procurori, astfel că Macovei va beneficia de reducerea pedepsei în dosarul în care a fost trimisă în judecată pentru vătămare corporală din culpă.

Astăzi a avut loc prima înfățișare

Potrivit portalului instanţelor de judecată, magistraţii au dispus, la termenul de marţi, disjungerea laturii civile şi formarea unui alt dosar, cu termen de judecată la data de 12 martie, şi au amânat pronunţarea pe latura penală la data de 12 aprilie.

În urma accidentului petrecut în urmă cu un an, în Mangalia, când a intrat pe contrasens, Macovei a lovit un motociclist.

Bărbatul a avut nevoie de mai multe îngrijiri medicale, însă nici până acum el nu s-a refacut complet.

„Mergem pe recunoaștere, procedura simplificată și vedem. Am ieșit un pic cam dezamăgit de aici de procurorul ales al inculpatei și de cel al asiguratorului. Mă simt umilit pentru că avocatul inculpatei consideră că oferta făcută de asigurator este foarte generoasă de parcă dânsul ar fi trecut prin ce am trecut eu și ar fi suferit ce am suferit eu”, a spus motociclistul.

Macovei nu l-a contactat niciodată de motociclistul pe care l-a lovit

”Doamna Macovei nici în sală nu s-a uitat spre mine de parcă ar fi fost supărată pe mine. Nu înțeleg de ce să fie supărată. E nedemnă de un om, nu mai zic de un ministru. Poate că un cetățean avea mai multă empatie și mai multă milă”, a mai spus bărbatul.

Foto captura Antena3CNN