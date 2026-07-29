Madrigal – o perlă a culturii române

Târsa, 1 august 2026
Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin” strălucește între cele mai prețioase perle ale culturii române. Așa a fost să fie. Prin 1963, un grup de studenți, cu toată întunecimea vremurilor, a visat muzică adevărată și a pus bazele acestui cor faimos în lumea largă. Ideea și idealul s-au întîlnit cu norocul ca printre aceștia să se afle și personalitatea strălucită a dirijorului Marin Constantin, muzician de clasă, conștiință patriotică și creator de școală. A simțit formula și a instaurat rigoarea și profesionalismul. Și dintr-un vis muzical s-a născut lungul traseu al unei glorioase formații corale, cel mai iubit și impunător ambasador al culturii române.
Corul Național de Cameră „Marin Constantin” în deceniile sale de cînt și pledoarie pentru muzică a repus în circulație un stil vechi și teme medievale, cu o interpretare polifonică și, de obicei, neacompaniată. În același timp, a reluat cîntece medievale într-o formă modernă și a adăugat teme și cîntece noi, cu teme din muzica românească. Și a coborît mereu printre iubitorii de muzică, printre cei interesați sau legați de România. Dar, mai ales, a deschis porțile spre muzica profesionistă pentru toți copiii cu vocație în materie.
De unde vine uriașul succes al corului pe toate meridianele globului? Răspunsul este simplu, cu noțiuni fundamentale, dar și extrem de complex. Madrigalul care azi cîntă pe scena Ateneului Român și mîine la Târsa, în Munții Șureanu, și, mai apoi, peste Ocean sau în Orientul Mijociu sau Îndepărtat, este purtătorul fidel al unui spirit românesc de la chiar începuturile sale. Marin Constantin era un profesionist dublat de o mare conștiință patriotică. Madrigalul de azi care îi poartă numele duce cu el același spirit de echipă și de familie cum puține grupuri și echipe din România o fac.
Madrigalul este credința în muzică și în libertate, este deschidere spre toate tonurile din muzica lumii și a popoarelor. Madrigalul este școală muzicală pentru cei mici, cu forța unei academii de muzică și grup de inițiere pentru copii. Madrigalul este promotor de muzică și cu magnetul vocilor sale unește oameni și destine. Madrigalul este și exemplu de management cultural fructuos.
Criticul muzical Sorina Goia, fostă membră a corului Madrigal, propunea o explicație:
„Artistul, chiar şi în momentul de supremă satisfacţie, are datoria de a rămâne nemulţumit. Acea scânteie a neîmplinirii este singura cheie prin care îşi câştigă libertatea unui orizont permanent nou”.
Iar dirijorul Horia Andreescu a descris fenomenul Madrigal mai frumos decît mulți alții care au încercat același lucru:
„Madrigalul a însemnat la apariţie un fenomen, apoi o certitudine şi în toţi aceşti ani a însemnat şi înseamnă o mare valoare. O valoare artistică, un ansamblu ideal, un model…o mare împlinire pentru muzicienii aflaţi pe scenă şi, în final, bucurie şi mândrie pentru noi toţi”, pentru vocile României – aş adăuga – răsunând pe meridianele Terrei”.
Sâmbătă, 1 august, ora 20.30, în satul Târsa, în Munții Șureanu, va cînta Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin” dirijat Anna Ungureanu, în costumele create de designerul Doina Levintza. Evenimentul este organizat de Asociația pentru Jurnalism şi Comunicare şi CotidianulHD.
16 comentarii
Se nasc si-n România eternitati …
U S R e un moment de reculegere ținut chiar în timpul vieților noastre.
& De unde ”randament de ploaie” la ‘mneata, doar ”perforator de găinușe” ?
& De unde ”randament de ploaie” la ‘mneata, doar ”perforator de găinușe” ?
V-ați dat seama că rușii sunt de vina și PSD că ne merge tot mai rău,iar Boalajan este salvatorul .
Că sa nu vina rușii a impozitat pensiile a dat petrolul austriecilor a tăiat salariile ,sporuri,și împreună cu Nicușor au scos PSD de la guvernare.
După metoda verificata și omologata a lui Ștefan cea a pământului pârjolit .
Dacă se interzic și fântânile ,pot veni rușii !
Cum vin așa pleacă .
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De Ansamblul Alexandrov ce parere aveti?A cantat si la Vatican
teai nasulit situ nepoate, dacan regimul tea facut sati vinzi casa, sati cumperi damancare, in mizeria aia da tara fictiva blestematta, incare putreziti cunesimtire
@ ‘ornele nu ți-a plăcut comentariu’ , bă ?
Frumos maestre, ar mai fi ceva articole despre florile de brusture și soricelul cu coama mov. Dar cum pentru pensionari doar pensia contează, ce mai inseamna principiile
Dacă află Boala Jan de Madrigal le taie diurna ,sporurile și le scoate din repertoriu cântecele patriotice și le introduce „Eu mă duc lume te „melodie propusă de Laszlo toches că imn al ținutului Secuiesc .
Se vorbește că Oana toiu o să fie numită la conducerea corului Madrigal dat fiind bogata sa activitate internațională și vocii sala încântătoare de soprana de coloratura,voce cu care a încântat-o și pe urs ula von der der .
insignificant
Din explicatii, inteleg ca Madrigal este de fapt suveranist, parte integranta a AUR, nu?
Din explicatii Madrigal este
Si cite umbre au trecut? Si cite coruri am lasat! Ma mir ca „Madrigal” mai functioneaza….Va amintiti de corul barbatesc de la Orlat si de multe altele? „Si se duc , se duc pe rind…” Noi raminind mai saraci. Cu duhul
care perla, ca vestu abia asteapta sa muriti toti depacolo, sa vie sa baje agricultura; problema cu voi e ca steti deia cu „traditii”