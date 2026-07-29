Madrigal – o perlă a culturii române

Târsa, 1 august 2026

Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin” strălucește între cele mai prețioase perle ale culturii române. Așa a fost să fie. Prin 1963, un grup de studenți, cu toată întunecimea vremurilor, a visat muzică adevărată și a pus bazele acestui cor faimos în lumea largă. Ideea și idealul s-au întîlnit cu norocul ca printre aceștia să se afle și personalitatea strălucită a dirijorului Marin Constantin, muzician de clasă, conștiință patriotică și creator de școală. A simțit formula și a instaurat rigoarea și profesionalismul. Și dintr-un vis muzical s-a născut lungul traseu al unei glorioase formații corale, cel mai iubit și impunător ambasador al culturii române.

Corul Național de Cameră „Marin Constantin” în deceniile sale de cînt și pledoarie pentru muzică a repus în circulație un stil vechi și teme medievale, cu o interpretare polifonică și, de obicei, neacompaniată. În același timp, a reluat cîntece medievale într-o formă modernă și a adăugat teme și cîntece noi, cu teme din muzica românească. Și a coborît mereu printre iubitorii de muzică, printre cei interesați sau legați de România. Dar, mai ales, a deschis porțile spre muzica profesionistă pentru toți copiii cu vocație în materie.

De unde vine uriașul succes al corului pe toate meridianele globului? Răspunsul este simplu, cu noțiuni fundamentale, dar și extrem de complex. Madrigalul care azi cîntă pe scena Ateneului Român și mîine la Târsa, în Munții Șureanu, și, mai apoi, peste Ocean sau în Orientul Mijociu sau Îndepărtat, este purtătorul fidel al unui spirit românesc de la chiar începuturile sale. Marin Constantin era un profesionist dublat de o mare conștiință patriotică. Madrigalul de azi care îi poartă numele duce cu el același spirit de echipă și de familie cum puține grupuri și echipe din România o fac.

Madrigalul este credința în muzică și în libertate, este deschidere spre toate tonurile din muzica lumii și a popoarelor. Madrigalul este școală muzicală pentru cei mici, cu forța unei academii de muzică și grup de inițiere pentru copii. Madrigalul este promotor de muzică și cu magnetul vocilor sale unește oameni și destine. Madrigalul este și exemplu de management cultural fructuos.

Criticul muzical Sorina Goia, fostă membră a corului Madrigal, propunea o explicație:

„Artistul, chiar şi în momentul de supremă satisfacţie, are datoria de a rămâne nemulţumit. Acea scânteie a neîmplinirii este singura cheie prin care îşi câştigă libertatea unui orizont permanent nou”.

Iar dirijorul Horia Andreescu a descris fenomenul Madrigal mai frumos decît mulți alții care au încercat același lucru:

„Madrigalul a însemnat la apariţie un fenomen, apoi o certitudine şi în toţi aceşti ani a însemnat şi înseamnă o mare valoare. O valoare artistică, un ansamblu ideal, un model…o mare împlinire pentru muzicienii aflaţi pe scenă şi, în final, bucurie şi mândrie pentru noi toţi”, pentru vocile României – aş adăuga – răsunând pe meridianele Terrei”.

Sâmbătă, 1 august, ora 20.30, în satul Târsa, în Munții Șureanu, va cînta Corul Național de Cameră Madrigal „Marin Constantin” dirijat Anna Ungureanu, în costumele create de designerul Doina Levintza. Evenimentul este organizat de Asociația pentru Jurnalism şi Comunicare şi CotidianulHD.