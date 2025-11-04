Mafie pe piața creditelor din România? Ca-n vremurile bune: iei bani doar cu buletinul

Val de controale de la Protecția Consumatorului pe piața intermedierii creditelor din România. Sute de firme verificate și sancționate de comisarii ANPC.

De Madalina Bahrim
Piața intermedierii de credite a fost recent zguduită de un val de controale al comisarilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Neregulile descoperite ne amintesc de vremurile "bune" ale sistemului, când oamenii puteau să acceseze finanțări "doar cu buletinul" - perioadă tulbure și, aparent slab reglementată. Totuși, nici în 2025 nu putem spune ca piața e fără cusur.

 

Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au anunțat, marți, că Direcția Generală de Control și Supraveghere a Pieței, care se ocupă de produsele și serviciile bancare și nebancare, a efectuat acțiuni de verificare și control la firmele care oferă servicii de intermediere în domeniul creditelor. Aceste acțiuni au fost realizate printr-un serviciu specializat din cadrul ANPC, care se ocupă cu procedurile legate de intermediarii de credite.

Controale ANPC la intermediarii de credite: 107 de firme sancționate pentru nereguli

Au fost vizați 859 de operatori economici din domeniul intermedierii de credite, verificările având ca scop protejarea consumatorilor și asigurarea respectării legislației în vigoare.

În urma acestor controale, autoritățile au descoperit abateri semnificative la 107 dintre firmele controlate. Aceste nereguli au condus la aplicarea unor sancțiuni, fiind vizate în special practici ilegale sau neconforme în procesul de ofertare și acordare a creditelor, care pot afecta în mod direct drepturile consumatorilor.

Conform concluziilor ANPC, printre neregulile constatate se numără: nerespectarea prevederilor art. 10 din OUG nr. 52/2016, care stipulează informaţiile precontractuale ce trebuie furnizate consumatorului înainte de desfăşurarea activităţii de intermediere de credite; lipsa dovezii privind respectarea art. 100 alin. (1) din OUG nr. 52/2016, care stipulează obligativitatea înregistrării intermediarilor de credite în registrul gestionat de ANPC, pentru desfăşurarea integrală sau parţială a activităţilor de intermediere a creditelor.

ANPC continuă să monitorizeze activitatea acestor operatori pentru a preveni eventuale riscuri financiare pentru clienți și a asigura transparența în piață.

