Reacții după rezultatul alegerilor. Deputatul UDMR Szabo Odon a declarat luni că ”maghiarii au salvat România de la derapaj, pentru a nu cădea într-o zonă extremistă și pentru a nu merge mai departe cu un discurs al urii”.

”Cu circa patru-cinci ani în urmă, am spus că, dacă nu vom fi atenți, zona extremistă din România va crește. Am spus atunci că instituțiile statului trebuie să fie vigilente și să nu lase ca lucrurile să scape de sub control. Am spus. Dumneavoastră ați scris despre asta. Din păcate, nu am fost ascultați. Glonțul a trecut pe lângă ureche în momentul de față. Eu mă bucur că primim foarte multe felicitări – și chiar doresc să mulțumesc – din partea comunității românești, din partea ziariștilor. Foarte mulți au spus că se vede foarte clar că, de data aceasta, maghiarii au salvat România de la un derapaj. Noi singuri nu putem, nu avem forța ca singuri, chiar dacă arătăm direcția corectă, să și acționăm. Deci forța comunității noastre este definitorie în momente cheie, dar nu este suficientă politic”, a declarat Szabo Odon în conferință de presă.

Deputatul a ținut să mulțumească întregii comunități maghiare – inclusiv comunității rome de etnie maghiară, a precizat el – care s-a mobilizat exemplar la votul de duminică, afirmând că, din 1990 încoace, toate deciziile majore din țară – referendumuri, alegeri etc. – au fost realizate cu sprijinul comunității maghiare.

”Aceste alegeri au arătat foarte clar că această comunitate maghiară nu stă pe margine, nu trage înapoi și nu ascultă de alții. A fost o demonstrație ca la carte! Nu stă pe margine, nu trage înapoi și nu ascultă de alții. Ascultă de liderii ei, dorește ca România să meargă înainte și nu este pasivă”, a subliniat deputatul.

El a prezentat rezultatele turului doi de la alegerile prezidențiale în județ, arătând prezența foarte mare și susținerea masivă a comunității maghiare pentru Nicușor Dan. În județ, procentul obținut de Nicușor Dan a fost de 63,63%, cu procente de peste 80% în cele 22 de unități administrativ-teritoriale conduse de edili UDMR, dar au stabilit diferența și în alte 30 de localități.

”Acestea sunt cifrele clare, ceea ce arată o susținere foarte masivă a comunității noastre pentru a nu cădea într-o zonă extremistă această țară și chiar a nu merge mai departe cu un discurs al urii”, a subliniat deputatul.