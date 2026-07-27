Mâine începe greva la ANAF, Vamă și Ministerul Finanțelor. Angajații protestează față de noua lege a salarizării

Angajații din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerului Finanțelor și Autorității Vamale Române sunt așteptați să intre în grevă marți, după ce Sindicatul Național Sedlex a anunțat declanșarea procedurilor de protest împotriva proiectului noii legi a salarizării. Totodată, organizația sindicală a transmis că se alătură acțiunilor de solidaritate inițiate de sindicatele din sistemul sanitar, nemulțumite de prevederile aceluiași proiect legislativ, scrie Profit.ro.

Potrivit reprezentanților Sedlex, actuala formă a legii salarizării este considerată inacceptabilă, iar sindicatul susține că aceasta afectează veniturile angajaților din sistemul financiar-fiscal și vamal. Organizația afirmă că proiectul nu reflectă responsabilitatea și complexitatea activității desfășurate de salariații din aceste instituții și solicită modificarea prevederilor înainte de adoptarea actului normativ.

Anunțul vine într-un context tensionat pentru sectorul bugetar, unde mai multe categorii de angajați și-au exprimat în ultimele luni nemulțumirea față de noua lege a salarizării. Sindicatele din sănătate, justiție și administrația fiscală au organizat deja proteste, susținând că noile grile salariale ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru o parte dintre salariați.

Sedlex precizează că greva anunțată reprezintă și un gest de solidaritate cu organizațiile sindicale din sănătate, care contestă aceleași prevederi din proiectul legislativ. Sindicaliștii susțin că este nevoie de o abordare unitară pentru apărarea drepturilor angajaților din sectorul public și avertizează că, în lipsa unui dialog real cu autoritățile, protestele ar putea continua și chiar escalada.

Sanitas a anunțat grevă de două ore azi și grevă mâine toată ziua O grevă de avertisment de 2 ore a fost anunțată în sistemul public de sănătate pentru astăzi, urmând ca mâine, 28 iulie, să fie declanșată greva generală.

Noua lege a salarizării

Noua lege a salarizării este unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar Guvernul susține că aceasta urmărește introducerea unui sistem salarial unitar, mai predictibil și mai echitabil pentru întregul sector bugetar. Sindicatele afirmă însă că forma actuală a proiectului creează dezechilibre și poate conduce la pierderi salariale pentru numeroși angajați.

În ultimele luni, angajații din ANAF și Ministerul Finanțelor au organizat mai multe acțiuni de protest, inclusiv pichetări și greve de avertisment, cerând modificarea grilelor de salarizare și o mai bună recunoaștere a responsabilităților profesionale.