Antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, Marius Măldărușanu, a afirmat, marți, într-o conferință de presă, că își dorește ca elevii săi să joace ‘cu sufletul’ finala Cupei României, împotriva formației CFR Cluj și să dea totul pentru a câștiga trofeul.

‘În urmă cu patru ani, când am ajuns la Sibiu, obiectivul era promovarea, și când au început meciurile de Cupa României, logic, din postură de echipă de Liga a II-a le spuneam băieților să viseze la trofeul Cupa României. Odată cu trecerea anilor, am ajuns în acest sezon și le-am cerut nu doar să viseze, ci să creadă. Crezând cu toții, am ajuns să jucăm o finală. Cred că suntem aici meritat. Este o finală pe care vrem să o jucăm cu sufletul, să ne bucurăm de această finală, dar totodată să dăm totul pentru a câștiga trofeul. Consider că sunt 50-50% șanse de a câștiga acest trofeu, având în vedere că e un singur meci. Ne vom aduce cu plăcere aminte peste ani de tot acest parcurs câștigând trofeul, ar fi ceva extraordinar, ar fi o încununare a întregii munci a mea, a staffului, a băieților, a celor din club. Este a doua finală jucată de această echipă și ar fi foarte frumos pentru oraș, pentru suporteri pentru emulația care s-ar crea, ar fi ceva extraordinar. Am câștigat acest trofeu ca jucător și este normal să mi-l doresc și ca antrenor. Și împreună cu băieții vom face totul pentru a câștiga mâine’, a declarat Măldărășanu.

Tehnicianul a lăudat jucătorii de calitate ai adversarei și pe antrenorul Dan Petrescu, precizând însă că a exersat cu jucătorii săi și executarea loviturilor de la 11 metri.

‘Dan Petrescu are un pedigree în spate, e un antrenor cu experiență, știe să gestioneze astfel de meciuri. Putem spune că este o presiune în plus pentru ei, pentru că își doresc foarte mult Europa League, dar au jucători care au mentalitate de învingători, care au câștigat trofee. Cred însă că emoțiile ar trebui să dispară la începutul de meci. Am exersat loviturile de la 11 metri, este normal, se poate ajunge și într-o astfel de situație și trebuie să fim pregătiți. Dar una este să execuți la antrenamente și alta e presiunea din timpul meciului’, a precizat antrenorul echipei sibiene.

Măldărășanu nu a dorit să vorbească despre eventuala despărțire a sa de FC Hermannstadt la finalul acestui sezon.

‘Dacă vom câștiga trofeul, de luni o vom lua de la capăt. Mai e un etapă apoi vacanța și o vom lua de la capăt, dacă eu voi fi aici. Nu are rost să vorbim acum despre eventuala plecare a mea’, a mai spus Măldărășanu.

Finala Cupei României, dintre AFC Hermannstadt și CFR Cluj, se va disputa miercuri, de la ora 20:30, pe Arena ‘Francisc Neuman’ din Arad.