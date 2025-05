„Mâna mea este lingura ta. Te hrănește” la Baia Turcească

Numeroase expoziții inedite marchează ediția aniversară a Romanian Creative Week, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, care se desfășoară la Iași până pe data de 25 mai.

Publicul este invitat la vernisaje spectaculoase, conferințe cu idei provocatoare și o serie de evenimente artistice și culturale care transformă orașul într-un veritabil epicentru al creativității contemporane.

„Inima” festivalului este reprezentată de instalația Colective Heart, creată de Georgea Dura drept un gest artistic simbolic care explorează ideea de conexiune, ritm comun și emoție colectivă. Lucrarea a fost instalată în centrul Iașului, oferind publicului o experiență senzorială și emoțională, un început poetic pentru cele 12 zile dedicate creativității.

La Baia Turcească, artistul Mircea Cantor, laureat al prestigiosului Premiu Marcel Duchamp (2011), semnează expoziția „Mâna mea este lingura ta. Te hrănește”.

Gândită în colaborare cu arhitecta Eliza Yokina, expoziția reunește aproape 30 de artiști și 12 instituții culturale, oferind publicului un parcurs vizual prin peste 200 de lucrări și obiecte de artă. Performance-urile live completează discursul curatorial, adăugând dimensiuni de ritm, gest și trăire. La vernisajul expoziției, publicul a fost captivat de atmosfera relaxantă, dar totodată misterioasă, care a transformat spațiul într-un loc de întâlnire între privire și revelație.

„Pentru această expoziție, am încercat să mă gândesc… ce m-a hrănit? Cultura. Cultura m-a format, m-a susținut și continuă să mă inspire. De aceea, în această expoziție, am invitat muzee, ca formă de recunoaștere și recunoștință, dar și ca simbol al memoriei și al continuității. Cultura ne hrănește, dar întrebarea este: cum o redai mai departe? Răspunsul, pentru mine, este simplu: prin ființe vii. Prin oameni care simt, care interpretează, care transmit. De aceea, această expoziție nu e doar despre obiecte sau lucrări, ci despre gest, despre prezență, despre mâna care face, oferă, transformă. Am invitat artiști să susțină performance-uri tocmai pentru a arăta ce poate face o mână, nu doar să creeze, ci și să hrănească, să unească, să provoace”, a transmis Mircea Cantor.

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, mai mult de 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative.