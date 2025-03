Rubio, despre culisele strategiei europene de înfrîngere a Rusiei

Marco Rubio a vorbit despre o strategie europeană de înfrîngere a Rusiei, scrie inpolitics.

Într-un interviu pentru CNN, secretarul de stat american a dat detalii despre acest plan, însă nu a vrut să dezvăluie sursa.

”Îi întreb pe oameni: Care este planul european de a pune capăt acestui război? Pot să vă spun ce mi-a spus un ministru de externe, și nu am de gând să spun cine a fost, dar pot să vă spun ce mi-a spus unul dintre ei, și anume că războiul continuă încă un an și în acel moment Rusia se va simți atât de slăbită încât va implora pacea.

Asta înseamnă încă un an de omoruri, încă un an de moarte, încă un an de distrugere și, apropo, nu este un plan foarte realist din punctul meu de vedere.

Deci, dacă există o șansă la pace, chiar dacă este o șansă de 1%, aceasta trebuie explorată – și asta este ceea ce președintele Trump încearcă să facă aici”.