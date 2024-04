Mare alai. Alianţa electorală PSD PNL, depusă la BEC

Update. Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, după depunerea la Biroul Electoral Central a listei candidaţilor PSD PNL la alegerile europarlamentare, că acest moment arată oficial că cele două partide au constituit o alianţă electorală, reuşind să depăşească toate discuţiile interne şi să arate că au „maturitatea politică” de a lua o decizie pentru stabilitatea şi dezvoltarea României.

„Din acest moment este oficial. Până acum, am trecut de la ştiri pe surse, la breaking news-uri, în acest moment este oficial: cele două partide au constituit o alianţă electorală. Am făcut o alianţă electorală la fel cum am construit şi o coaliţie de guvernare. Nu am făcut-o nici pentru Partidul Social Democrat, n-am făcut-o nici pentru Partidul Naţional Liberal. Am reuşit împreună să depăşim toate discuţiile interne şi să arătăm şi în interiorul partidelor, dar mai ales să arătăm românilor că avem maturitatea politică de a lua o decizie, nu pentru noi, o decizie pentru stabilitate, o decizie pentru dezvoltare într-un moment în care România nu-şi permite să piardă vreo investiţie, vreun ban european şi vreo coerenţă, când vorbim de aderarea integrală la spaţiul Schengen şi terestru, când vorbim de eliminarea vizelor pentru Statele Unite şi, nu în ultimul rând, când vorbim de aderarea la OCDE”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, la ieşirea de la BEC.

El a spus că acestea sunt proiectele mari pentru care a fost creată alianţa electorală, menţionând că, după data de 10 iunie, după ce românii se vor exprima prin vot, se vor lua deciziile politice ulterioare.

„Din punctul meu de vedere, atât eu, cât şi domnul preşedinte Nicolae Ciucă am făcut ceea ce este corect pentru România şi pentru români şi am dat dovadă de maturitate politică şi cred că am depăşit momentul în care România trebuie să trăiască, mai ales în timpul campaniilor electorale, în circ, scandal şi întotdeauna să folosim şi să împingem românii de a vota contra”, a mai susţinut Ciolacu.

Liderul PSD a afirmat că cele două partide vin cu o „ofertă de stabilitate, de construcţie” şi nu îndeamnă românii să voteze contra unui partid sau altul.

„Este un moment în care noi venim cu o ofertă, venim cu oferta administrativă pentru capitala României, o capitală europeană, venim cu o ofertă europeană pentru alegerile europarlamentare, venim cu o ofertă de stabilitate, de construcţie şi nu mai îndemnăm românii să voteze contra unui partid sau altui partid. Intrăm în cu totul şi cu totul altă logică electorală”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Update. Preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a declarat, vineri, după depunerea listei candidaţilor Alianţei electorale PSD PNL pentru alegerile europarlamentare la Biroul Electoral Central, că aceasta reprezintă un „angajament pentru România” al celor două partide de a duce până la capăt asigurarea stabilităţii guvernării şi dezvoltarea ţării.

„Am formalizat depunerea listei Alianţei electorale PNL PSD. Este o listă care cuprinde o parte dintre europarlamentarii care au experienţă şi care şi-au desfăşurat activitatea în Parlamentul Uniunii Europene. De asemenea, sunt şi oameni noi. Practic, este o echipă pe care am asumat-o împreună, astfel încât să ne ducem la capăt angajamentul pentru a continua cu aceeaşi responsabilitate să asigurăm stabilitatea guvernării şi dezvoltarea României”, a afirmat Ciucă, la o declaraţie comună cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, la ieşirea la de BEC.

El a menţionat că această echipă are misiunea de a face ceea ce îi stă în putinţă pentru continuarea procesului de dezvoltare a României cu fonduri europene.

„Această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles nu pentru un partid, nu pentru Partidul Naţional Liberal, nu pentru Partidul Social Democrat, are misiunea la Bruxelles pentru România, pentru cetăţenii României, pentru a face ceea ce le stă în putinţă astfel încât să continuăm acest proces de dezvoltare cu fonduri europene, cum de altfel s-a şi realizat în ultimii 17 ani şi putem cu toţii să vedem acest lucru, bani cu care vom continua să dezvoltăm comunităţile locale, să putem să realizăm infrastructura rutieră, infrastructura feroviară, să putem să îmbunătăţim cele două obiective pe care fiecare dintre partide şi toate partidele politice au promis că le vor avea pe lista de priorităţi şi anume domeniul educaţiei şi domeniul sănătăţii. Am mare încredere în acest demers şi sunt convins că şi cetăţenii României văd în această listă comună un angajament al celor două partide pentru România”, a susţinut Nicolae Ciucă.

După ce pe 26 martie, BEC a admis protocolul de constituire a Alianţei electorale PSD PNL, acum au fost depuse și listele.

Listele candidaţilor Alianţei electorale PSD PNL pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie şi ale susţinătorilor au ajuns la BEC fiind depuse de liderii celor două partide. Cei doi nu au fost singuri, ci însoțiți mai mulți membri de partid de la ambele formațiuni politice.

Printre aceștia, social-democraţii Mihai Tudose, Gabriela Firea, Paul Stănescu, Marian Neacşu şi liberalii Rareş Bogdan, Lucian Bode şi Dan Motreanu.

Preşedinţii PSD şi PNL, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, s-au deplasat împreună către BEC, pornind de la noul sediu al alianţei din Şoseaua Kiseleff 57, care a fost, în trecut, sediul USL şi, apoi, al ALDE.

Potrivit deciziei BEC, listele cu candidaţii la alegerile europarlamentare trebuie depuse până cel târziu la data de 10 aprilie, ora 23,59.

Conform hotărârilor adoptate de BEC, odată cu dosarele candidaţilor, trebuie să fie depuse şi listele de susţinători, cuprinzând cel puţin 200.000 de persoane.

Foto Captura Antena3CNN