Măsură excepțională a Olandei în războiul comercial cu China

Guvernul olandez explică preluarea companiei Nexperia, cu majoritatea cțiunilor deținută de compania chineză Wingtech, începând din 2019, prin riscurile de securitate economică pentru Europa. Această „măsură excepțională” riscă agravarea tensiunilor comerciale dintre Vest și China.

“Guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, un producător chinez de semiconductoare cu sediul în Netherlands”, explica CNBC. Aceasta este o “măsură excepțională care vizează garantarea aprovizionării Europei cu cipuri într-un context de tensiuni comerciale internaționale”.

Nexperia, deținută majoritar de grupul chinez Wingtech din 2019, “produce cipuri utilizate la scară largă în industria auto, electronice de larg consum și alte industrii”. Cu alte cuvinte, această companie este “esențială pentru menținerea lanțurilor europene de aprovizionare cu tehnologie”, continuă CNBC.

Potrivit guvernului Olandei, care vorbește despre “lacune serioase de management” în cadrul companiei, este vorba despre “securitatea economică a Europei”, notează Financial Times. Comunicatul de presă publicat duminică 12 octombrie de Ministerul olandez al Economiei menţionează o “amenințare la adresa continuității și menținerii în Olanda și Europa, a know-how-ului esențial și a capacităților tehnologice”.

Guvernul olandez vresa să “evite o situație în care mărfurile produse de Nexperia (fabricate și semifabricate) devin indisponibile în caz de urgență”.Acest anunț “escaladează tensiunile dintre țările occidentale și China cu privire la accesul la tehnologii de ultimă oră, cum ar fi cipurile avansate și pământurile rare”. De pe 9 octombrie, războiul comercial a fost relansat de Beijing, care a decis să restricţioneze exporturile de pământuri rare, minerale esenţiale în industria globală pe care China are cvasimonopol, aminteşte Financial Times. Preşedintele american a ameninţat imediat cu majorarea tarifelor vamale pentru China cu 100%.

În 2017, după despărțirea de producătorul olandez de semiconductori NXP, Nexperia a fost cumpărată de un consorțiu de investiții chinez susținut de stat, pentru 2,75 miliarde de dolari”. În 2018, consorțiul a început să-și revândă acțiunile către Wingtech.

Când a fost anunțată preluarea olandeză, Wingtech a deplâns “actul de interferență excesivă motivat de prejudecăți geopolitice”. Compania a ”cerut ajutor de la guvernul chinez”. La Bursa din Shanghai, luni, 13 octombrie, prețul acțiunilor Wingtech a “a scăzut cu 10%”.