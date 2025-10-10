Măsuri înaintea meciului România-Austria, informații utile

Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Pentru desfăşurarea în condiţii de ordine şi siguranţă publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei anunţă că, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la şi de la stadion, precum şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei.

În Centrul Vechi, ca punct de atracţie, se va acţiona în sistem integrat, jandarmerie, poliţie şi pompieri, fiind dispuse toate măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de siguranţă publică, precizează Jandarmeria.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză şi limba germană, care vor participa la această misiune cu scopul de a asigura o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete. Aceştia vor fi sprijiniţi de trei poliţişti din Austria, care au misiunea de a facilita dialogul şi transmiterea principalelor mesaje ale autorităţilor române.

Accesul spectatorilor, atât în complexul sportiv pentru „Arena Fanilor”, cât şi în stadion, se va face începând cu ora 18:45, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, alături de un document de identitate în format fizic sau electronic, prin cele trei intrări: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu şi bd. Pierre de Coubertin. Totodată, precizăm faptul că pe bd. Basarabia sunt lucrări de reabilitare a liniei de tramvai, motiv pentru care recomandăm spectatorilor să folosească pentru accesul în arena sportivă, pe cât posibil, cele două intrări din bd. Pierre de Coubertin şi str. Maior Ion Coravu.

Casele de bilete, deschise la toate cele trei intrări (bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu şi bd. Pierre de Coubertin), după cum urmează:

Sâmbătă, 11 octombrie 2025 – între orele 12:00-20:00;

Duminică, 12 octombrie 2025 – între orele 12:00-22:30.

Din Centrul Vechi către stadion, rute de deplasare

Cu troleibuzul 90, din Piaţa Universităţii – staţia „Universitate”, până la staţia „Aura Buzescu”, urmând ca fiecare persoană să achite, la îmbarcare, costul călătoriei (se accepta şi plata cu card bancar). După coborârea la staţia „Aura Buzescu” deplasarea se va face pe str. Tony Bulandra, până la locul de adunare.

Pentru retur, aceştia pot folosi aceeaşi linie de transport. Deplasarea acestora se va face sub protecţia forţelor de ordine.

Accesul suporterilor oaspeţi se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, printr-o intrare special destinată din zona intersecţiei str. Tony Bulandra cu str. Maior Ion Coravu şi vor fi conduşi în zona special amenajată de la Peluza I Nord.

Jandarmeria Capitalei recomandă suporterilor oaspeţi să evite deplasarea pe traseele utilizate de suporterii echipei naţionale a României.

rute de evitat: Piaţa Unirii, bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, bd. Decebal, Piaţa Hurmuzachi, str. Maior Ion Coravu, bd. Pierre de Coubertin şi bd. Basarabia.

Accesul spectatorilor în arena sportivă se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, după efectuarea unui control riguros de către jandarmerie şi societatea specializată de protecţie şi pază.

Organizatorul evenimentului sportiv informează faptul că în stadion sunt permise exclusiv steagurile naţionale ale României şi ale Austriei, arborate pe suport din material plastic.

Programul de circulaţie al tuturor mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit.

Federaţia Română de Fotbal avertizează în stadion sunt INTERZISE următoarele acţiuni:

– Aruncarea obiectelor sau a lichidelor de orice fel în direcţia altor persoane, în direcţia terenului de joc sau pe terenul de joc;

– Aprinderea focului sau lansarea focurilor de artificii, a rachetelor de semnalizare sau a oricărui tip de materiale sau obiecte pirotehnice;

– Orice gest care ar putea fi interpretat de către cei din jur ca periculos, provocator, ameninţător, discriminatoriu sau ofensator;

– Poziţia în picioare pe scaune;

– Scrierea, desenarea sau inscripţionarea în orice fel a pereţilor, instalaţiilor, pasajelor sau a oricăror elemente de structură;

– Căţărarea pe elementele structurale ale arenei, nedestinate expres acestui scop;

– Fumatul (inclusiv folosirea ţigării electronice) în stadion este interzis.

Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

În acest context, pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în arena sportivă şi pentru a preveni eventuale incidente ce pot apărea din această cauză, li se recomandă tuturor spectatorilor să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porţilor de acces.

Jandarmeria Capitalei, recomandări

– să manifeste răbdare, să respecte indicaţiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

– în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă;

– părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, spectatorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizator şi forţele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăşurare a competiţiilor şi jocurilor sportive, în apropierea şi în interiorul bazelor sportive.

De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiaşi act normativ, intrarea în stadion, accesul publicului prin turnichete, paza vestiarelor şi protecţia arbitrilor, îndrumarea şi supravegherea publicului în stadion se realizează de către agenţi ai societăţii de pază şi protecţie, contractată de organizator.

Spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă.

În plus, fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

De asemenea, cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora. Încălcarea interdicţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Sub un alt aspect, efectuarea de zboruri cu aeronave civile fără pilot la bord (tip dronă) deasupra municipiului Bucureşti, fără deţinerea autorizaţiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei.