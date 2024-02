Mbappe a preferat un salariu la Madrid pe jumătate cât i-a oferit PSG!

Gata cu telenovela Kylian Mbappe! E adevărat că atacantul francez, socotit cel mai bun jucător din lume la această oră, încă nu și-a pus semnătura pe documentul oficial, dar când informația vine de la cotidianul Le Parisien, ziarul de casă al lui PSG, este clar că zarurile au fost aruncate și nu în direcția capitalei Franței, ci însă Madrid, 99 la sută viitoarea destinație a francezului. Le Parisien susține că deja Nasser El Khelaifi, președintele lui PSG, trebuie să se resemneze pentru cea mai mare țeapă luată vreodată, pentru că după ce a plătit nu mai puțin de 180 de milioane lui Monaco în 2017 pentru a lua atunci marea speranță a fotbalului din Hexagon, acum în 2024, la despărțire Mbappe le va face cu mâna aurevoir.

PSG nu va primi măcar un eurocent, pentru că recunoscătorul Kylian nu a vrut să plece vara trecută, deși a fost rugat insistent, așteptând cinic să ajungă în ultimele șase luni de contract. Șefii lui PSG i-au promis pentru a-l determina să rămână soarele și luna la un loc, dar ceva l-a nemulțumit pe capriciosul Mbappe până în străfunduri de nu a ținut cont de nimic și a respins orice ofertă, deși ar fi fost cel mai bine plătit jucător din lume, cu 70 de milioane euro net anual plus alte 30 din bonusuri și drepturi de imagine! Mbappe a ales Real Madrid, care îi va oferi un salariu la jumătate din cât ar fi avut la Paris, adică 35 de milioane la care se adaugă, la venire, un bonus mititel de numai 125 de milioane sub denumirea de primă de instalare. PSG trebuie să caute acum un jucător pe profilul lui Mbappe, dar e foarte greu de găsit ceva similar ca și caracteristici de joc. În schimb, la Madrid fanii lui Real sunt în delir, deja cotele pentru câștigarea viitorului sezon din La Liga și chiar și pentru Champions League au scăzut mult în favoarea lui Real Madrid, semn că va deveni principala favorită în ambele competiții. El Khelaifi tună și fulgeră împotriva copilului minune, care i-a dat cea mai mare lovitură de când e boss la PSG, dar nu are ce face și trebuie să acepte realitatea, oricât de neplăcută este aceasta.