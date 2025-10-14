Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj de ultimă oră care privește activitatea SRI. În opinia președintelui, serviciul trebuie să se ocupe de corupție.
„Fenomenul corupției trebuie atacat frontal!“, susține președintele Nicușor Dan printr-un mesaj postat pe X.
Oficialul este de părere că „Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic“.
Deci DNA, care in alte tari nici nu exista, nu e de ajuns pentru lupta anticoruptie. Ne mai trebuie si securitatea, ca pe vremuri, cu cercetari penale, arestari fara mandat si altele. Bine am ajuns…
Și nu putea sa le zică direct lor.saracu a scris pe x.bai nicusoreala nu mai tine vrajeala cu minciunile astea.tu ești marioneta la Cotroceni ca si bolojan sandokan.nu măresc tva asta este numele tău.Basescu a încropit dna si mai tare a crescut corupția.
Cred ca trebuie sa înceapă cu el și cu concubina!
Revine fosta securitate…9…10… probă de microfon… scrumiere… mașinuțe… Tom și Jerry…
Foarte bine, să înceapă cu unul pe nume Nicușor Dan, adica (editat), care și-a „tras” 12 bulioane de la buget reprezentând restituiri pentru „sponsorizările” primite în ultima campanie prezidențială!!! Asta-i corupția perfectă și infectă!!!!
Curat legal si constitutional, coane Nicusor!
Pai se putea altfel?
Mai sa fii tu (editat). Alta treaba nu mai ai de rezolvat decat „coruptia” ?! Iar incepeti mascarada cu catusele si Beciul Domnesc, suferintele si teroarea fizica si psihica. Zii mai (editat), ai terminat toata treaba in Romania si a mai ramas „coruptia” de extirpat si „rezolvat”. (editat)
Ceva protocoale actualizate ?
Pai se ocupa de asa ceva (printre altele) de 35 de ani. Sa nu stie olimpianul? Sa-i intrebe atunci pe sefi incepand cu Imre, apoi cu Mayor, Coldea si Helwig.
Nicule , bagă mare despre lista cu finanțatorii din campanii , despre malversațiunile de la primăria Capitalei , și despre multe altele . Haide , că ai treabă !
Bineinteles asta implicand supraveghere masiva, ca sa nu fim corupti. Deschidere de mailuri, drone, camere de luat vederi, asta e solutia la problemele romanesti.