Mesaj de ultimă oră al lui Nicușor Dan

14 oct. 2025 la 10:59 CD M Actualitate 11

Președintele Nicușor Dan transmite un mesaj de ultimă oră care privește activitatea SRI. În opinia președintelui, serviciul trebuie să se ocupe de corupție.

„Fenomenul corupției trebuie atacat frontal!“, susține președintele Nicușor Dan printr-un mesaj postat pe X.

Oficialul este de părere că „Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic“.

Recomanda [votes_up id=879825]

Articole asemănătoare

11 Comentarii

  2. Deci DNA, care in alte tari nici nu exista, nu e de ajuns pentru lupta anticoruptie. Ne mai trebuie si securitatea, ca pe vremuri, cu cercetari penale, arestari fara mandat si altele. Bine am ajuns…

    Răspunde

  4. Și nu putea sa le zică direct lor.saracu a scris pe x.bai nicusoreala nu mai tine vrajeala cu minciunile astea.tu ești marioneta la Cotroceni ca si bolojan sandokan.nu măresc tva asta este numele tău.Basescu a încropit dna si mai tare a crescut corupția.

    Răspunde

  8. Revine fosta securitate…9…10… probă de microfon… scrumiere… mașinuțe… Tom și Jerry…

    Răspunde

  10. Foarte bine, să înceapă cu unul pe nume Nicușor Dan, adica (editat), care și-a „tras” 12 bulioane de la buget reprezentând restituiri pentru „sponsorizările” primite în ultima campanie prezidențială!!! Asta-i corupția perfectă și infectă!!!!

    Răspunde

  14. Mai sa fii tu (editat). Alta treaba nu mai ai de rezolvat decat „coruptia” ?! Iar incepeti mascarada cu catusele si Beciul Domnesc, suferintele si teroarea fizica si psihica. Zii mai (editat), ai terminat toata treaba in Romania si a mai ramas „coruptia” de extirpat si „rezolvat”. (editat)

    Răspunde

  18. Pai se ocupa de asa ceva (printre altele) de 35 de ani. Sa nu stie olimpianul? Sa-i intrebe atunci pe sefi incepand cu Imre, apoi cu Mayor, Coldea si Helwig.

    Răspunde

  20. Nicule , bagă mare despre lista cu finanțatorii din campanii , despre malversațiunile de la primăria Capitalei , și despre multe altele . Haide , că ai treabă !

    Răspunde

  22. Bineinteles asta implicand supraveghere masiva, ca sa nu fim corupti. Deschidere de mailuri, drone, camere de luat vederi, asta e solutia la problemele romanesti.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.