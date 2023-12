Mesaj provocator: „Granițele rusești nu se termină nicăieri”

Bannerul, care îl prezintă pe președintele rus Vladimir Putin și un urs care se îndreaptă spre el, subliniază tensiunea crescută dintre Rusia și aripa de est a NATO.

„Russian borders end nowhere!” – says a banner hung at the Russia-Estonia border at Ivangorod-Narva border control point.

Putin’s regime provokes European countries and wants the borders to be closed. This will allow the regime to blame the West for setting up the „Iron… pic.twitter.com/pn7il9alis

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 3, 2023