Meteorologii răspund criticilor

Meteorologii răspund celor care îi acuză că s-au grăbit cu avertizarea Cod Roșu.
Directorul ANM, Elena Mateescu a anunțat, în direct la Digi24, că s-au adunat cantități însemnate de precipitații – de 113,6 l/m² – în ultimele 6 zile în Capitală, afându-se aproape de a înregistra un nou record din acest punct de vedere.
„Nu excludem această posibilitate, dacă luăm în considerare maxima absolută a lunii octombrie în Capitală, de 143,3 l/m², înregistrată în octombrie 1972”, a spus Mateescu, adăugând că „ultimele 24 de ore au făcut diferența”, impunându-se instituirea codului roșu de alertă.
Toate explicațiile meteorologilor pe acest subiect pot fi urmărite pe Digi24
