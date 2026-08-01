Mileniali: de la analog la digital

Milenialii sau cei născuți în perioada 1981-1996 sunt considerați ultima generație de dinainte de avântul tehnologiei. Poate una dintre cele mai nostalgice generații, segmentul de oameni din această perioadă a prins toate etapele pre si post tehnologie. De la sfârșitul comunismului în România până la apariția Tik Tok-ului sau a inteligenței artificiale, au trecut prin toate.

Generația milenială este cea care a crescut cu cheia de gât, cu casete audio, video, bairamuri la câte un vecin acasă, ieșit în fața blocului, fără telefon, fără internet. Tot ei sunt cei care s-au adaptat la viața digitală și care privesc cu nostalgie la vremurile mai simple când ascultau povești la pick up.

Totodată, milenialii sunt primii care au căutat un sens în viața profesională. Aceștia nu au mai acceptat un loc de muncă pe viață, ci au căutat un echilibru între viața personală și cea profesională. În esență este un lucru extraordinar, dar care vine la pachet cu frustrări și multe întrebări precum ” la ce sunt bun?”, ”ce îmi place să fac și în același timp să pot să mă întrețin?”.

Milenialii, primii care au decis să vorbească despre un subiect tabu

Dacă generațiile trecute aveau ca scop să se căsătorească, să facă copii și să construiască o casă, milenialii au schimbat macazul. Au deschis drumul către acumularea de experiențe, către călătorit, ieșit în oraș și poate și copilărit cât mai mult. De asemenea, tot ei au fost primii care au decis să vorbească despre un subiect tabu, mai exact sănătatea mintală. Au ajutat la normalizarea mersului la terapie, stabilirea de limite personale și prioritizarea stării de bine. Practic au mutat reflectoarele spre ei, mai multă introspecție și mai multă autocunoaștere. Toate acestea au dus la o redefinire a vieții și mai ales a celei de familie. Tendința este de a amâna căsătoria și de asemenea și apariția copiilor. Mai mult decât atât ”au înlocuit” copiii cu animalele de companie care au devenit parte centrală în familie.

Dorința de a rămâne veșnic tineri îi prinde adesea la mijloc între a ține pasul cu noutățile și energia Generației Z și conservatorismul generațiilor trecute. Totuși nostalgia este senzația lor predominantă. Dorul pentru o lume mai simplă, cu mai puțini stimuli și cu mai puțini factori care fac tot posibilul sa capteze atenția, este o constantă în viața milenialilor. Cu toate ca încearcă să țină pasul cu era digitală și să fie constant prezenți online, generația anilor de dinainte de 2000 pune în aplicare frecvent ”cure” de detoxifiere digitală.

Așadar, milenialii rămân puntea de legătură între analog și digital. Este generația care a crescut fără ecrane, cu conexiune reală, nu doar digitală, dar care s-a adaptat din mers păstrându-și esența, adică autenticitatea. Au reușit să redefinească fericirea, starea de bine și succesul, dar, totuși, cui nu îi este dor să deruleze o casetă audio cu pixul?