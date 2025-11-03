Ministrul Apărării, a confirmat că a fost semnat contractul pentru achiziția a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon.

”Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere”, a transmis, luni, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

El a anunțat că cel 18 aeronave F-16 Fighting Falcon vor fi folosite doar pentru antrenament și instrucție. O parte dintre locuri vor fi dedicate pregătirii piloților ucraineni.

Cele 18 aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate la un preț simbolic

Ionuț Moșteanu a anunțat că achiziția va fi făcută la prețul simbolic de 1 euro.

”Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi – echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi – pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces”, a mai transmis ministrul Apărării.