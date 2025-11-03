Ministerul Apărării a semnat contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16

De Florin Toader
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat luni că a fost semnat contractul pentru achiziția a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon. Odată cu ele vor fi achiziționate și echipamentele aferente. Achiziția va fi făcută de la guvernul Țărilor de Jos, iar prețul este simbolic. Aeronavele vor fi folosite doar pentru instrucție și antrenament, conform News.ro

Ministrul Apărării, a confirmat că a fost semnat contractul pentru achiziția a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon.

”Ministerul Apărării Naţionale a semnat astăzi contractul de achiziţie a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon şi a echipamentelor aferente de la Guvernul Regatului Ţărilor de Jos. Este un pas important pentru dezvoltarea Centrului European de Instruire F-16 de la Feteşti, care a devenit un hub regional pentru pregătirea piloţilor din statele membre NATO şi partenere”, a transmis, luni, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

El a anunțat că cel 18 aeronave F-16 Fighting Falcon vor fi folosite doar pentru antrenament și instrucție. O parte dintre locuri vor fi dedicate pregătirii piloților ucraineni.

Cele 18 aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate la un preț simbolic

Ionuț Moșteanu a anunțat că achiziția va fi făcută la prețul simbolic de 1 euro.

”Este o investiţie inteligentă în pregătire, cooperare şi viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noştri olandezi şi recunoaşterea profesionalismului Forţelor Aeriene Române. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi – echipelor tehnice, experţilor în achiziţii şi partenerilor olandezi – pentru seriozitatea şi ritmul cu care au dus la bun sfârşit acest proces”, a mai transmis ministrul Apărării.

 

  „El a anunțat că cel 18 aeronave F-16 Fighting Falcon vor fi folosite doar pentru antrenament și instrucție. O parte dintre locuri vor fi dedicate pregătirii piloților ucraineni.

    „O parte….” …… asta’i cea mai importantă parte !
    Banii pentru combustibili / ȋntreţinere tot de la bugetu’de stat şi pentru pregătirea piloţilor ucrainieni ?
    În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !

