Ministerul Apărării demontează un fals. Bazele militare din România nu au fost inspectate de Rusia în anul 2023

Autoritățile au clarificat prin date oficiale că Moscova nu a mai efectuat zboruri de observare din 2020, nu a mai făcut inspecții fizice conform Documentului de la Viena din 2021 și s-a retras din tratatele privind forțele convenționale.

Stefan Lupu - Reporter special
Ministerul Apărării demontează un fals. Bazele militare din România nu au fost inspectate de Rusia în anul 2023

Imagine cu rol ilustrativ

Autoritățile au clarificat prin date oficiale că Moscova nu a mai efectuat zboruri de observare din 2020, nu a mai făcut inspecții fizice conform Documentului de la Viena din 2021 și s-a retras din tratatele privind forțele convenționale.

Platforma InfoRadar a Ministerului Apărării Naționale a reacționat ferm împotriva unei campanii de dezinformare derulate în mediul online, prin care se acreditează fals ideea că reprezentanți ai Federației Ruse ar fi inspectat unități militare românești în anul 2023. Pentru a clarifica situația, autoritățile au explicat mecanismele arhitecturii europene de securitate, bazate pe trei piloni principali instituiți sub egida OSCE: Tratatul privind Cerul Deschis, Documentul de la Viena 2011 și Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa. Informațiile lansate recent în spațiul public prezintă într-o manieră grav distorsionată aceste mecanisme internaționale de verificare și control al armamentelor.

Istoricul retragerii Rusiei din acordurile militare și sistarea inspecțiilor

În realitate, Federația Rusă a încetat de mult timp să mai efectueze astfel de activități pe teritoriul României. În ceea ce privește Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa, Moscova s-a autosuspendat încă din anul 2007, dată de la care nu a mai efectuat și nici nu a mai primit inspecții. Ulterior, în noiembrie 2023, retragerea Rusiei a devenit efectivă, atrăgând la scurt timp și suspendarea coordonată a obligațiilor asumate de România, notează MApN prin InfoRadar.

Pe linia Tratatului privind Cerul Deschis, ultimul zbor de observare al rușilor deasupra teritoriului românesc a avut loc în anul 2020, retragerea lor din acord producându-se un an mai târziu. De asemenea, conform Documentului de la Viena 2011, ultima activitate de verificare efectuată de Federația Rusă în țara noastră a fost înregistrată în anul 2021, aceste proceduri fiind complet sistate după invadarea Ucrainei pe 24 februarie 2022.

Avertismentul autorităților privind responsabilitatea foștilor oficiali

Ministerul Apărării consideră regretabil faptul că asemenea afirmații complet inexacte sunt propagate în spațiul public de persoane care, prin prisma funcțiilor deținute anterior, ar trebui să cunoască exact cadrul juridic și procedurile aplicabile. Instituția subliniază transparent că experiența nu poate înlocui adevărul, iar notorietatea cuiva nu transformă un fals într-un fapt real. În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să trateze cu maximă prudență declarațiile spectaculoase, lipsite de rigoare și de context, și să se informeze exclusiv din surse oficiale și credibile.

CITEȘTE ȘI

Ministrul Radu Miruță demontează fake news-urile despre Ucraina și SAFE

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro