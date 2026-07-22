Ministerul Apărării demontează un fals. Bazele militare din România nu au fost inspectate de Rusia în anul 2023

Platforma InfoRadar a Ministerului Apărării Naționale a reacționat ferm împotriva unei campanii de dezinformare derulate în mediul online, prin care se acreditează fals ideea că reprezentanți ai Federației Ruse ar fi inspectat unități militare românești în anul 2023. Pentru a clarifica situația, autoritățile au explicat mecanismele arhitecturii europene de securitate, bazate pe trei piloni principali instituiți sub egida OSCE: Tratatul privind Cerul Deschis, Documentul de la Viena 2011 și Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa. Informațiile lansate recent în spațiul public prezintă într-o manieră grav distorsionată aceste mecanisme internaționale de verificare și control al armamentelor.

Istoricul retragerii Rusiei din acordurile militare și sistarea inspecțiilor

În realitate, Federația Rusă a încetat de mult timp să mai efectueze astfel de activități pe teritoriul României. În ceea ce privește Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa, Moscova s-a autosuspendat încă din anul 2007, dată de la care nu a mai efectuat și nici nu a mai primit inspecții. Ulterior, în noiembrie 2023, retragerea Rusiei a devenit efectivă, atrăgând la scurt timp și suspendarea coordonată a obligațiilor asumate de România, notează MApN prin InfoRadar.

Pe linia Tratatului privind Cerul Deschis, ultimul zbor de observare al rușilor deasupra teritoriului românesc a avut loc în anul 2020, retragerea lor din acord producându-se un an mai târziu. De asemenea, conform Documentului de la Viena 2011, ultima activitate de verificare efectuată de Federația Rusă în țara noastră a fost înregistrată în anul 2021, aceste proceduri fiind complet sistate după invadarea Ucrainei pe 24 februarie 2022.

Avertismentul autorităților privind responsabilitatea foștilor oficiali

Ministerul Apărării consideră regretabil faptul că asemenea afirmații complet inexacte sunt propagate în spațiul public de persoane care, prin prisma funcțiilor deținute anterior, ar trebui să cunoască exact cadrul juridic și procedurile aplicabile. Instituția subliniază transparent că experiența nu poate înlocui adevărul, iar notorietatea cuiva nu transformă un fals într-un fapt real. În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să trateze cu maximă prudență declarațiile spectaculoase, lipsite de rigoare și de context, și să se informeze exclusiv din surse oficiale și credibile.

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