Scopul este alinierea la standardele internaționale și la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România.

Potrivit noilor reguli certificatul de handicap poate deveni permanent pentru bolile ireversibile, însă pentru multe cazuri durata va fi limitată în funcție de gravitatea bolii.

„Este cea mai mare schimbare din ultimii ani în sistemul de protecție socială. Ne apropiem de standardele europene și punem în centrul procesului persoana, nu boala”, spun surse din Ministerul Muncii.

Documentele rămân valabile până la expirare pentru persoanele care au deja un certificate, însă la reevaluare se vor aplica noile criterii.

Termenul de valabilitate va fi de 24 de luni pentru bolile cu posibilitate de ameliorare și de 12 luni pentru afecțiunile reversibile care necesită monitorizare continuă.

Dacă pacientul are epilepsie, certificatul se va acorda numai dacă acesta are crize frecvente și rezistente la tratament.

Obținerea certificatului în cazul diabetului zaharat depinde și aici de existența complicațiilor, problemă severă fiind considerată ca atare doar în cazul unor valori HbA1c mai mari de 8% pe termen lung.

Pentru afecțiunile respiratorii ușoare sau moderate, cum sunt formele de astm cu VEMS între 50 și 59%, se poate acorda doar grad mediu. Doar o afectare pulmonară majoră se va încadra la grad de sever.

Pot fi încadrate la certificat de handicap permanent afecțiunile funcțiilor mentale, dizabilitatea intelectuală severă (QI sub 40), tulburarea de spectru autist cu deficiențe grave sau surdocecitatea.

Și în caz de demență cu scor MMSE sub 9 puncte sau psihoze majore cu degradare progresivă, certificatele pot fi permanente, dar numai după două evaluări va putea fi luată o decizie.

Alte afecțiuni luate în considerare sunt și cele pentru funcțiile senzoriale, cazurile de cecitate totală, surdomutitate congenitală ori pierdere auditivă peste 90 dB, acestea fiind încadrate permanent de la început.

De asemenea, funcțiile motorii afectate, amputațiile, paraplegia sau tetraplegia pot determina eliberarea certificatului definitiv după doi ani de la diagnostic.