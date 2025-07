Ministrul Transporturilor, explicații despre flagrant

Ministrul Transporturilor a anunțat, miercuri seara, că, în anul 2012, a acceptat să facă un flagrant pentru a proba o serie de infracțiuni comise de reprezentanții unui Ocol Silvic, cu care derula un contract comercial.

‘În derularea unui contract comercial, în anul 2012, am lucrat cu muncitori zilieri, pe care, conform legii, îi treceam în Registrul pentru Zilieri și pe care îi plăteam zilnic, evidențiind aceste plăți în contabilitatea societății. Am observat, la un moment dat, însă, că reprezentanții Ocolului Silvic, cei care coordonau una dintre echipele de zilieri, rețineau sume de bani care nu se justificau, nici în cheltuielile organizării de șantier și nici în plata zilierilor, dând de înțeles că sunt comisioane, fără să explice destinația și justificarea lor, motiv pentru care am considerat că sunt plăți nelegale și am sesizat imediat autoritățile. Pentru a avea dovezi și a ajuta organele de anchetă, toate aceste discuții cu reprezentanții Ocolului Silvic au fost înregistrate de un reprezentant al firmei’, a scris ministrul Transporturilor, pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că a sesizat inclusiv Direcția Silvică despre aceste plăți și a depus o plângere la autoritățile în drept, atașând și înregistrările realizate. Totodată, în timpul cercetării, a fost derulat și un flagrant pentru a proba infracțiunile.

‘În timpul cercetării, sub supravegherea autorității competente, au fost derulate mai multe acte în dosar, care au dovedit temeinicia celor sesizate de mine, inclusiv un flagrant pe care am acceptat să-l fac, tocmai pentru a proba infracțiunile comise de reprezentanții Ocolului Silvic. Ulterior, am văzut în presă că și alți demnitari sau oameni politici au sesizat autoritățile în astfel de situații. Primul exemplu care îmi vine în minte este domnul Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor, la acea vreme. Încurajez ca toți cei care se confruntă cu astfel de situații să le demaște, pentru că doar astfel putem scăpa de acest flagel’, a subliniat Ciprian Șerban.

Reacția ministrului Transporturilor vine după ce Europa Liberă a anunțat că este în posesia unor înregistrări video și audio incluse într-un dosar de corupție care arată că actualul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), a oferit în trecut mită reprezentanților unui ocol silvic din județul Iași. Apoi, a devenit denunțător în acest caz și nu a fost pus sub acuzare.

Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a demisionat duminică din funcție după ce au fost făcute publice informații potrivit cărora acesta a fost implicat ca martor-denunțător într-un dosar privind dare de mită către un funcționar ANAF.