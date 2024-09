Mircea Geoană a comis-o în direct

Mircea Geoană a făcut o greșeală incredibilă în cadrul interviului pe care îl dădea în direct la Pro Tv, în emisiunea Andreei Esca. Referindu-se la Regele Mihai care a murit în 2017, Geoană i-a urat sănătate.

„Mă întorc la ceea ce a spus Regele Mihai în 2011, când a împlinit 90 de ani – Dumnezeu să-i dea sănătate. Am fost în Senat când a avut ultimul discurs, unul foarte important, în care a spus că țara are nevoie de cârmuitori drepți și pricepuți. Astăzi, România nu are cârmuitori nici drepți, nici pricepuți”, a spus Mircea Geoană.

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Geoană și-a exprimat regretul pentru gafa comisă.

„În emisiunea de la ProTV, am făcut o greșeală de exprimare, când m-am referit la Regele Mihai, pe care o regret.

Regele Mihai este unul dintre reperele națiunii române și va rămâne veșnic în memoria noastră pentru exemplul de decență, de sacrificiu și iubire de țară.

Odihnească-se în pace!”, a scris, pe Facebook, Mircea Geoană.