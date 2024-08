Mircea Lucescu: Eu risc foarte tare

Noul selecţioner al echipei naţionale de fotbal, Mircea Lucescu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că riscă foarte mult acceptând să preia conducerea primei reprezentative, dar a subliniat că fotbalul românesc merită acest risc.

„Eu sunt un produs 100% al fotbalului românesc, un fotbal care a făcut furori în fotbalul din Europa, fie cu echipa naţională, fie cu echipele de club. Eu risc şi îmi dau seama că risc foarte tare. Dar fotbalul românesc cred eu că merită acest risc. Pentru că eu nu am nevoie nici de bani, nici de carieră… pe mine m-au împins să vin momentele acelea trăite la echipa naţională ca jucător şi ca antrenor. Şi aş vrea ca acele momente să se întoarcă. Eu voi da absolut totul pentru a le oferi satisfacţie suporterilor care îşi doresc atât de mult ca echipa naţională să meargă mai departe. Voi face tot posibilul ca experienţa mea să îi ajute pe aceşti băieţi de la echipa naţională. Nu va fi uşor, cel care riscă sunt eu, dar am încrederea că se poate face. Eu trebuia să fac o operaţie de coxartroză şi am amânat-o pentru echipa naţională. Eu vin cu tot sufletul, acum să vedem cum vin ceilalţi”, a afirmat el.

„Ca antrenor eşti tot atât de bun ca ultimul tău rezultat. Dar atunci când faci această meserie nu poţi să renunţi uşor la ea. Lucrurile se înlănţuie când începi să guşti din succesul obţinut cu ajutorul celor din jurul tău. Şi e foarte greu să accepţi înfrângerea. Eu vin cu gândul de a da echipei naţionale, de a da acestui fotbal, o continuitate în rezultate. Să îi fac pe jucători să creadă în ei şi în puterea lor de a reuşi. Iar o participare la o Cupă Mondială este lucrul cel mai frumos posibil. Eu nu am prea multe de schimbat la naţională, doar să îi conving pe jucători să dea tot ce au mai bun în ei şi să trăiască permanent cu imaginea acolo suporteri care i-au aplaudat şi i-au încurajat indiferent de rezultat la EURO. În două zile nu se pot face mari schimbări, voi merge pe acelaşi grup, dar pe parcurs sigur că voi aduce schimbări”, a explicat Mircea Lucescu.

Noul selecţioner a menţionat că dacă jucătorii primei reprezentative nu vor crede în el, atunci se va da la o parte fără probleme.

„Nimeni nu e magician să obţină rezultate întâmplător. Eu mi-am asumat această răspundere de a încerca să calificăm echipa naţională la Cupa Mondială. Vom face absolut tot. Nu vreau să avem regrete niciunul dintre noi. Dar vreau să avem această speranţă extraordinară că putem să o facem. Şi sunt convins că jucătorii vor adera la acest deziderat al nostru. Vom vedea, eu am nevoie de ajutorul tuturor, în primul rând de ajutorul jucătorilor. Dacă vor crede în mine, vom reuşi, dacă nu vor crede în mine, mă voi da la o parte, asta nu e o problemă”, a spus el.

Mircea Lucescu a subliniat că a încercat să îl convingă pe Edward Iordănescu să continue la echipa naţională, iar ulterior pe Gheorghe Hagi să accepte propunerea FRF.

„Îl apreciez foarte mult pe Edi Iordănescu pentru ceea ce a făcut la echipa naţională şi am încercat să-l conving să rămână alături de aceşti băieţi, să aibă un ciclu de 4-5 ani. Şi am spus asta şi Federaţiei, pentru că eu ştiu ce înseamnă să dai continuitate unui antrenor. Apoi, l-am sunat pe Hagi şi l-am întrebat de ce a renunţat la posibilitatea de a antrena echipa naţională, când ştiu că el şi-a dorit toată viaţa asta. De ce când ştiu că el şi-a sacrificat o bună perioadă din viaţă pentru echipa naţională. Deci eu în toată chestiunea asta nu am fost laş. Am zis ‘Da’ atunci când am fost rugat să vin pentru că nu se găseşte o soluţie viabilă imediată. Insistenţa FRF a fost atât de mare încât mi-am dat seama că eu nu pot să spun ‘Nu’ echipei naţionale”, a menţionat selecţionerul.

Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român din istoria fotbalului românesc, a fost instalat oficial, marţi, în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a României, pe care a mai ocupat-o în urmă cu 38 de ani.

Tehnicianul în vârstă de 79 de ani, liber după despărţirea de Dinamo Kiev din 3 noiembrie 2023, a semnat cu FRF un contract valabil pe doi ani, având ca obiectiv calificarea la Cupa Mondială organizată în 2026 de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Lucescu a mai condus prima reprezentativă a României în urmă cu 38 de ani. În primul său mandat, care s-a întins între 1 noiembrie 1981 şi 2 octombrie 1986, România a disputat 57 de meciuri, obţinând 24 de victorii, 15 înfrângeri şi 19 egaluri.

În cariera sa, Lucescu a antrenat formaţiile Corvinul Hunedoara, reprezentativa României, Dinamo Bucureşti, Pisa, Brescia, Reggiana, FC Rapid Bucureşti, Inter Milano, Galatasaray Istanbul, Beşiktaş Istanbul, Şahtior Doneţk, Zenit Sankt Petersburg, reprezentativa Turciei şi Dinamo Kiev.

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a fost desemnat, la 24 iulie, prima opţiune pentru postul de selecţioner al echipei naţionale a României de către Comisia Tehnică a Federaţiei Române de Fotbal. De la acel moment, conducerea FRF a discutat cu Gheorghe Hagi condiţiile preluării conducerii tehnice a primei reprezentative.

Ulterior, la 29 iulie, Hagi a refuzat postul de selecţioner el transmiţând prin intermediul unui comunicat de presă că decizia a luat-o ca urmare a unor condiţii impuse de FRF, dar şi a proiectului început la Constanţa.

Federaţia Română de Fotbal a anunţase la 22 iulie, pe site-ul oficial, încheierea colaborării cu selecţionerul Edward Iordănescu, după ce prelungirea contractului scadent la finalul acestei luni nu a mai fost posibilă, cele două părţi nereuşind să ajungă la o înţelegere.