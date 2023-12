Miruna Pascu scapă de arestul la domiciliu

Miruna Pascu, mama lui Vlad, șoferul drogat care a ucis doi tineri în localitatea 2 Mai, scapă de arestul la domiciliu. Ea va fi judecată sub control judiciar. Decizia Curții de Apel Bucureşti este definitivă.

Curtea respins ca nefondată contestaţia procurorilor împotriva unei hotărâri a Tribunalului Bucureşti din 29 noiembrie favorabilă părinţilor lui Vlad Pascu.

Judecătorii au decis totodată și revocarea măsurii controlului judiciar în cazul tatălul, Claudiu Pascu.

Procurorii DIICOT i-au făcut dosar Mirunei Pascu fiind acuzată de șantajarea unei martore în dosarul în care este cercetat fiul ei.

Aceasta ar fi ameninţat-o pe prietena fiului cu informaţii şi imagini compromiţătoare, dacă va colabora cu procurorii.

Miruna Pascu: „Nu pot să fac niciun fel de declarații cu privire la dosar pentru că nu este normal. Tragedia pe care o trăiesc și durerea pe care o simt nu este un lucru care să fie expus, după părerea mea, în spațiul public.

Din cauza asta nici nu am făcut niciun fel de declarații cu privire la victime, pentru că, consider că eu dacă aș declara ceva, ar fi o împietate față de părinții acelor copii. Consider că aceste lucruri… de la început, am greșit, trebuiau lăsate pe seama avocaților.

Nu am cum să fac declarații. Eu mai am încă un copil și nu am alte declarații.”