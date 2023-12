Moment festiv la Brașov. Ce s-a apucat să le spună Brenciu oamenilor…

În seara de 30 noiembrie, luminițele Crăciunului s-au aprins la Brașov pe muzica lui Horia Brenciu. A ajuns însă cu întârziere din cauza traficului. Despre trafic nimic nou, dar circumstanțe agravante au făcut din drumul de la București către Brașov o experiență plină de ”învățăminte”.

”O jumătate de veac de când m-am născut la Brașov, a trebuit, cu mașina, să fac de la București la Brașov! Nu mai puțin de 7 ore! Am mai avut o singură problemă: când am plecat de acasă am uitat să trec pe la baie și 7 ore am simțit fiecare gropiță, pentru că sunt numai gropițe, mici, delicate, dar le-am simțit pe toate.

Așadar, aveți în față un om fericit, nu pentru că între timp a fost la baie, pentru că are astăzi, aici, când s-a aprins deja bradul de Crăciun, am în fața mea cel mai răbdător, frumos, tare public din lume” a spus Horia Brenciu, conform DC News.

Seria de evenimente pregătite de Municipalitate a continuat cu 1 Decembrie, când, pe lângă evenimentele tradiționale – parada militară, evenimentele organizate de juni în Piața Unirii și retragerea cu torțe – a fost organizat un concert în Piața Sfatului cu formații și coruri brașovene.