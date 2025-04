Money talks, safety altădată!

de Cezar Osiceanu

Nimic în aviație nu mai stă în fața goanei după profit, nici măcar legendarul concept primordial născut odată cu aviația însăși, cel de siguranță!

La începutul aviației, piloților nu li se dădeau parașute pentru ca să fie șefii lor siguri ca nu vor părăsi lupta sărind cu ele din avioanele în flăcări sau distruse.

Apoi au apărut și piloții în echipele de concepție ale noilor avioane, vezi cazul tăietorului de lemne Boeing devenit fabricant de avioane și chiar prin conducerile companiilor aeriene. Așa a apărut și conceptul de siguranță a zborului, au apărut câte doi piloti minim în cockpit, apoi la zborurile lungi două echipaje și tot așa.

Când lucrurile au început să meargă bine a venit explozia aviației civile care a făcut ca cererea de piloți să crească nebunește, dar “producția” lor să rămână mult în urmă. Iar corporatiștii flămânzi după banii mulți din aviație și veniți din alte industrii fără nici o legătură cu ea au năvălit ca puricii pe un câine frumos și sănătos.

Are Aviatia un băiat care este pilot frumos, puternic, deștept, bun și sănătos și altul … corporatist!

Aviația are câteva legi nescrise grupate într-un decalog al fiecărui pilot în parte. Decalogul meu este simplu și inspirat de înaintașii și mentorii mei din care mulți sunt uitați nemeritat! Pruia, Crainic, Răcaru, Ilau, Dan Andrei, Cracea și alții ca ei au contribuit major în educarea și formarea mea ca pilot pe parcursul celor 45 de ani aviație. Primul lucru învățat a fost ca Safety first! Always cu sau fără aripioare.

Astfel, la zborurile lung curier există două echipaje a câte 2 piloți care să asigure zborul, unul execută decolarea, urcarea la nivelul de croazieră, coborârea și aterizarea, iar al doilea zborul la croazieră. În acest fel se asigură un mod optim de prevenire a oboselii piloților, de reducere a greșelilor de pilotaj și de creștere a nivelului de siguranță a zborului.

Dar după marile fuziuni și eliminări agresive ale concurenței din aviație în stilul cel mai mafiot posibil, ca să îl citez pe inegalabilul Trump, iar au intrat pe fir corporatiștii nesătui de profiturile fabuloase încasate. Așa că acum au venit cu noul concept eMCO, adică un singur pilot în cabină atunci când ceilalți doi piloți sunt la odihnă.