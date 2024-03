Monitorizarea slabă a ajutoarelor pentru Ucraina este vârful aisbergului

După vizita la reședința privata de la Mar-a-Lago, premierul Ungariei a spus cum va pune capăt Donald Trump războiului din Ucraina, dacă va fi ales președinte. ”Are o viziune foarte clară. A spus următoarele: nu va da niciun cent pentru războiul ruso-ucrainean. Așa se va încheia războiul, pentru că este evident ca Ucraina nu poate sta pe propriile picioare”.

Însă cum va justifica o potențială administrație Trump încetarea ajutorului pentru Ucraina, în condițiile în care Partidele Democrat și Republican au puternice aripi neoconservatoare? Un răspuns poate fi găsit mai jos. Presa americană și occidentală, în general, nu relatează despre auditurile privind ajutoarele pentru Ucraina ce au loc în Statele Unite și nu numai. Neregulile, contabile, netrasabilitatea armamentului trimis în Ucraina pot fi motive pentru înghețarea ajutorului, fără pierderea susținerii politice. Nu înseamnă că noua administrație nu va mai favoriza marii contractori militari. Dimpotrivă, refacerea stocurilor armatei SUA și a armatelor aliate, alături de înarmarea a ceea ce va fi Ucraina independentă de după război vor fi printre priorități.

Administrația Biden nu a oferit până acum un răspuns limpede la întrebarea câți bani a cheltuit America în războiul prin procură din Ucraina? Senatorul republican J.D. Vance a propus o lege care să modifice regulile raportărilor fiscale pentru anul 2024, obligând guvernul Biden să ofere Congresului valoarea reala a ajutorului pentru Ucraina, despre care Vance spune că este redus acum cu miliarde de dolari în declarațiile oficiale. La capitolul costurilor se adaugă și cheltuielile anticipate pentru refacerea stocurilor armatei SUA.

La jumătatea lunii februarie a fost prezentat, cu foarte puțină acoperire mediatică, primul raport trimestrial despre ajutorul american pentru Ucraina al Inspectorului Special General pentru Operațiunea Atlantic Resolve.

La momentul intrării în cel de al treilea an al războiului, SUA oferiseră Ucrainei ajutoare în valoare de 113,4 miliarde de dolari. Raportul amintit pune niște semne de întrebare asupra modului în care este finanțat și folosit ajutorul american pentru Ucraina.

Chiar în sumarul raportului se vorbește despre arme americane prepoziționate ”cu o mentenanță precară și nu pe deplin funcționale”, despre echipamente sensibile si arme ”neinventariate corespunzător”, precum și despre contracte în Polonia cu o ”supraveghere laxă a logisticii”.

Raportul mai arată că în timpul transferului armelor spre Ucraina au fost întocmite ”documente de transport incomplete”, că sprijinul logistic este slab, iar asta duce la un ”risc sporit de pierdere sau furt” al armelor. (În vara anului trecut, după multe interviuri cu surse din cadrul serviciilor secrete americane, Newsweek publica un articol care arata ca rutele de transport clandestin al armelor către Ucraina sunt prin țări participante la fostul program al închisorilor secrete CIA).

Pentagonul recunoaște că se comit greșeli în sistemul de urmărire a armelor chiar înainte ca ele să fie transportate spre Ucraina, ceea ce face ca inventarul acestor arme să fie eronat din primul moment, începând din Statele Unite. Se lucrează pentru limitarea acestor erori, însă Departamentul american al Apărarii arată că inventarul nu va fi niciodată adus la zi, din cauza haosului creat de război.

Biroul Inspectorului General mai arată că, deseori, oficialii americani nu au idee unde ajung în cele din urma cele mai sensibile echipamente militare americane. Comandamentul European al Armatei SUA este optimist, spunând că nu există dovezi despre transferuri neautorizate de bunuri militare în Ucraina. Însă tot ei spun că peste un sfert din aceste bunuri nu sunt verificate la timp. Comandamentul pentru Europa spune că această situație destul de alarmantă este bună în raport cu cea din februarie 2023.

România este menționată în acest raport cu o acuzație de furt și una de corupție. Este amintită punerea sub acuzare a șapte cetățeni români și interdicția de a mai face afaceri cu guvernul SUA pentru alți 11 români, după furtul de combustibil de la Baza Mihail Kogălniceanu, în complicitate cu șapte militari americani, prejudiciul ridicându-se la circa 2 milioane de dolari.

Un alt exemplu este cel al unui angajat român al contractorului American KBR (compania care a contribuit la construirea logisticii bazei de la Deveselu) care a fost implicat într-o schemă frauduloasă de sute de mii de dolari sub formă de contracte de transport pentru Armata SUA, contracte care, în schimbul unor sume de bani, urmau să fie canalizate toate către o anumită firmă de transport din România. Raportul precizează că Divizia de Investigații Criminale a Armatei SUA și autoritățile romane au cooperat pentru punerea sub acuzare a celor implicați pentru mai multe infracțiuni de mituire, fraudă, evaziune fiscală și alte fapte penale.

”Este foarte periculos să trimiți echipamente militare high-tech într-o gaură neagră”, scrie Jason Beardsley, consilier al unei coaliții a veteranilor americani, într-un articol publicat de The American Conservative. ”Militarii ucraineni nu sunt suficient de instruiți pentru folosirea acestor arme iar asta duce la întrebarea dacă Ucraina le poate folosi eficient. Instrucția poate aduce trupele americane în situația periculoasa de contact direct cu forțele ruse, iar asta ar putea duce la un război care să implice NATO și o escaladare nucleară”.

”Efortul mare depus pentru urmărirea armelor trimise în Ucraina subliniază absurditatea ideii că SUA ar putea menține un inventar precis al ajutorului militar letal trimis într-o țară în care domnește haosul războiului. Realitatea de pe teren, unde rachetele Stinger pot trece dintr-o mână în alta pentru o sticlă de whisky, face ca optimismul sa pară ridicol și ipocrit. Senatul a aprobat un alt pachet de ajutor în valoare de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Congresul continuă să arunce cu bani în Ucraina, în timp ce Pentagonul nu face decât să ridice din umeri când vine vorba de trasabilitatea ajutorului militar”.

”Pentru cei care nu au fost într-o zonă de război, acest raport are rolul de le aminti ce înseamnă o misiune eficienta și cât de rupte sunt elitele de la Washington de războaiele Americii. Programele anti-corupție care se axează pe reforma instituțională nu sunt printre cele mai eficiente misiuni ale SUA. Poate va gândiți că 23 de ani de războaie în Orientul Mijlociu i-au învățat măcar atât pe politicienii americani. Însă vedem care este rezultatul pompării atâtor resurse – se ajunge ca ajutorul însuși să fie un vector al corupției pe care ar trebui să o combată”.

