Mormântul Papei a fost deschis publicului (foto)

Oamenii vor putea merge duminică să viziteze mormântul Papei Francisc din bazilica Santa Maria Maggiore, a doua zi după ce fostul suveran pontif a fost îngropat în biserica sa favorită din centrul Romei, relatează dpa.

Sute de mii de oameni erau așteptați să-i aducă un omagiu Papei care a murit luni, în a doua zi de Paști, la 88 de ani.

Bazilica și-a deschis ușile duminică, la ora locală 07.00 (05.00 GMT), pentru credincioșii care s-au așezat la coadă de la primele ore ale dimineții.

Papa Francisc a fost îngropat sâmbătă, după o slujbă la care au participat 250.000 de oameni în Piața Sf. Petru și o procesiunea funerară care s-a deplasat prin centrul Romei până la bazilica Santa Maria Maggiore.

Înmormântarea Papei Francesc a fost mai modestă decât în cazul altor papi, după cum și-a dorit, dar el s-a bucurat de o mare popularitate.

Francisc a murit după ce a suferit un atac cerebral, urmat de comă și de un stop cardiac, după ce în ultimele săptămâni s-a luptat cu o insuficiență respiratorie acută, hipertensiune arterială și alte probleme de sănătate grave.

El a lucrat până la moarte și mulți dintre cei care i-au adus un ultim omagiu au celebrat dedicarea sa pentru pace, precum și pentru ocrotirea celor săraci și marginalizați.

