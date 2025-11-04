Multinaționala care ne abandonează pentru Serbia. Norocul vecinilor

Retailerul Carrefour intenționează să intre pe piața din Serbia, fără intermediari.

De Madalina Bahrim
Multinaționala care ne abandonează pentru Serbia. Norocul vecinilor

Retailerul Carrefour intenționează să intre pe piața din Serbia, fără intermediari.

După ce în spațiul public au apărut informații conform cărora Carrefour ar urma să părăsească piața autohtonă de retail, multinaționala ar urma să-și facă debutul la sârbi.

Informația potrivit căreia Carrefour se pregătește să intre pe piața de retail din Serbia a fost dezvăluită de însuși ministrul comerțului intern și extern al Serbiei, Jagoda Lazarevic. Potrivit oficialului sârb, Carrefour dorește să opereze direct în Serbia, fără intermediari, și să transforme țara într-un hub central pentru afacerea sa în regiune.

De asemenea, compania franceză vizează încheierea de parteneriate cu firme locale pentru francize și intenționează să angajeze un număr mare de furnizori sârbi.

Discuțiile dintre gigantul Carrefour și oficialii sârbi continuă

Discuțiile dintre Carrefour și autoritățile sârbe vor continua până la sfârșitul anului, iar managerii de top ai retailerului sunt așteptați să viziteze Serbia în perioada următoare pentru a discuta detaliile extinderii.

În prezent, piața de retail din Serbia este dominată de lanțuri mari de magazine, precum Delhaize Serbia, Mercator-S, Lidl, METRO și alte companii locale, cum ar fi Univerexport și DIS.

Piața din Serbia a devenit mai competitivă în ultima perioadă, iar Guvernul sârbe a introdus măsuri pentru a limita creșterea prețurilor alimentelor, stabilind o limită de 20% pentru marjele de profit ale marilor retaileri. Această reglementare va fi aplicată pe o perioadă de șase luni.

Distribuie articolul pe:

2 comentarii

    1. Cămașa e mai aproape de piele decât sumanul. Nu rușii sunt problema ci ucrainenii.

Vezi toate comentariile (2)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro