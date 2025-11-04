Multinaționala care ne abandonează pentru Serbia. Norocul vecinilor

Informația potrivit căreia Carrefour se pregătește să intre pe piața de retail din Serbia a fost dezvăluită de însuși ministrul comerțului intern și extern al Serbiei, Jagoda Lazarevic. Potrivit oficialului sârb, Carrefour dorește să opereze direct în Serbia, fără intermediari, și să transforme țara într-un hub central pentru afacerea sa în regiune.

De asemenea, compania franceză vizează încheierea de parteneriate cu firme locale pentru francize și intenționează să angajeze un număr mare de furnizori sârbi.

Discuțiile dintre gigantul Carrefour și oficialii sârbi continuă

Discuțiile dintre Carrefour și autoritățile sârbe vor continua până la sfârșitul anului, iar managerii de top ai retailerului sunt așteptați să viziteze Serbia în perioada următoare pentru a discuta detaliile extinderii.

În prezent, piața de retail din Serbia este dominată de lanțuri mari de magazine, precum Delhaize Serbia, Mercator-S, Lidl, METRO și alte companii locale, cum ar fi Univerexport și DIS.

Piața din Serbia a devenit mai competitivă în ultima perioadă, iar Guvernul sârbe a introdus măsuri pentru a limita creșterea prețurilor alimentelor, stabilind o limită de 20% pentru marjele de profit ale marilor retaileri. Această reglementare va fi aplicată pe o perioadă de șase luni.