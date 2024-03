Mușchii lui Burduja

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a declarat la emisiunea Jurnalul de seară, de la Digi24, că, dacă va fi candidatul pentru Primăria Capitalei, se va lupta atât cu atât cu Nicușor Dan, cât si Gabriela Firea și cu Piedone.

Moderatorul Cosmin Prelipceanu: Ce ne puteți spune despre decizia din seara asta din coaliție? Noi știm, aproape că ne-a confirmat Lucian Romașcanu de la PSD, că cele două partide au decis să meargă cu candidați proprii la Primăria Capitalei.

Sebastian Burduja: Din punctul meu de vedere nu se schimbă mare lucru, pentru că eu am spus de la preluarea filialei București a PNL că sunt dispus să-mi asum această bătălie pentru Primăria Generală, fără a conta pe sprijinul altor partide. Cred că, finalmente, aceste alegeri sunt despre proiectul pentru București, despre planul pentru București cu care fiecare candidat vine în fața electoratului, despre ce a făcut fiecare în funcțiile publice. Pentru Nicușor Dan, înțeleg că mai nou este sociolog, am ascultat o lungă expunere care pare a fi mai degrabă pe tărâmul dlui Ionaș, despre polarizare, despre tot felul de calcule politice. Nu cred că despre asta trebuie să fie vorba în alegerile pentru Bucureștiul viitorului și pentru viitorul Bucureștiului, ci despre viziunea pe care o are fiecare candidat, proiectele și planul pentru un altfel de București. Că ce au făcut cei care au fost primari în acest oraș, am văzut cu toții, de asta suntem azi unde suntem.

Cosmin Prelipceanu: Cele două partide vor merge cu candidați proprii. Dumneavoastră veți fi candidatul desemnat de PNL?

Sebastian Burduja: Sunt președintele filialei, deci am această răspundere. Decizia va aparține forului statutar, Biroul Politic Național. Cu siguranță va fi o analiză atentă. Îmi doresc să tranșăm această chestiune cât mai repede, pentru a putea să ieșim pur și simplu în fața bucureștenilor cu planul pe care l-am gândit.

Cosmin Prelipceanu: Mergem pe această ipoteză în care dvs veți fi nominalizat candidatul PNL. Cu cine vă veți bate? Cu Nicușor Dan sau cu Gabriela Firea?

Sebastian Burduja: Cu amândoi și cu dl Piedone. Finalmente, asta înseamnă o competiție pe bune. Eu i-am propus dlui Nicușor Dan, de câteva luni de zile, organizarea alegerilor primare pe dreapta, ca să nu mai utilizeze acest narativ ieftin de tipul cine nu e cu mine este cu PSD-ul. Nu știu cât de de dreapta este dânsul. Asta e o discuție pe care poate o să o facem cândva, dar nu are motive să se teamă de o competiție onestă. Alegeri primare este un instrument într-o democrație, cel mai bun să se bată cu candidații pe care stânga îi propune în București și sunt convins că va avea cu atât mai multe șanse să fie un primar bun pentru bucureșteni.