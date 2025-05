Mutație genetică rară. În formă, după 4 ore de somn

Unii oameni au o mutație genetică rară care le permite să se simtă complet odihniți după doar 4 ore de somn, în timp ce majoritatea oamenilor au nevoie de cel puțin 8 ore de somn, conform unui studiu publicat la 5 mai în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), transmite vineri Live Science.

Această mutație, identificată drept SIK3-N783Y, a fost studiată pe șoareci modificați genetic.

SIK3-N783Y este una dintre mutațiile genetice corelate de cercetători cu o nevoie de somn mai redusă și poate fi folosită pentru a dezvolta unele tratamente pentru persoanele care suferă de tulburări ale somnului.

‘Organismele noastre continuă să lucreze când mergem la culcare’, se detoxifică și se repară, conform declarației pentru Nature a co-autorului acestui studiu, Ying-Hui Fu, neurolog și genetician la University of California din San Francisco. ‘În cazul acestor oameni, toate aceste funcții ale organismului pe care le derulăm în timpul somnului sunt activate la un nivel superior’, a adăugat el.

Există o varietate de efecte negative asociate somnului insuficient – de la starea de somnolență, oboseală, până la pierderi ale capacității memoriei și creșterea riscului de probleme cardiace. Durata de somn necesară organismului variază odată cu înaintarea în vârstă, dar majoritatea adulților au nevoie de 7 – 9 ore de somn în fiecare noapte pentru a se simți în formă.

Un individ cu aceste mutații genetice are nevoie de doar 4 – 6 ore de somn pe noapte. Nu doar că aceștia se simt foarte bine cu un regim de somn atât de scurt, dar de obicei încep să se simtă rău dacă dorm pentru o perioadă mai mare de timp, conform studiului.

Studii anterioare au identificat patru gene asociate unei nevoi mai reduse de somn precum și cinci mutații relevante ale acestor gene. Mutația nou identificată se produce pe o a cincea genă, Sik3, care a fost anterior legată de starea de somnolență. Cercetătorii au testat mutația pe șoareci de laborator. Ei au observat că șoarecii cu această mutație dorm cu aproximativ 31 de minute mai puțin decât cei care nu au această mutație și cu 54 de minute mai puțin după o perioadă de privare de somn indusă de cercetători.

În mod normal șoarecii dorm în jur de 12 ore pe zi, cu mult mai mult decât oamenii, iar această reducere de 54 de minute a duratei de somn indusă genetic este mai mică decât cea observată în mod natural la unii oameni. Cercetătorii sunt de părere că acest lucru este legat de tiparul de somn mult mai fragmentat al rozătoarelor prin comparație cu oamenii sau de faptul că șoarecii pe care s-a realizat acest experiment sunt cosangvinizați.

Noul studiu evidențiază faptul că gena Sik3 reprezintă o țintă terapeutică promițătoare pentru cercetătorii care doresc să obțină metode de îmbunătățire a eficienței și satisfacției oferite de somn.