O întâlnire la o bază navală din regat

Conform informațiilor transmise de biroul premierului din Downing Street, cei doi lideri se vor întâlni la o bază navală, unde vor evalua direct rezultatele programelor de instruire conduse de experții britanici. Aceste eforturi internaționale contribuie masiv la consolidarea forțelor armate ucrainene și la maximizarea rezultatelor obținute pe câmpul de luptă, relatează The Guardian.

Pe parcursul vizitei, oficialii vor avea o interacțiune cu peste 200 de militari și marinari ucraineni. Trupele au petrecut ultimele trei săptămâni în Marea Britanie pentru a participa la „Sea Breeze”, un exercițiu tactic complex. Programul este axat pe securitatea maritimă și pe lupta împotriva minelor, fiind conceput special pentru a pregăti forțele ucrainene în vederea viitoarelor misiuni din regiunea critică a Mării Negre.

Mesaj pentru Moscova și sprijin financiar

Cu ocazia acestei vizite, noul premier a ținut să reafirme poziția statului său față de conflictul declanșat de Moscova. Oficialul a asigurat partenerii ucraineni de continuitatea colaborării bilaterale și a lansat un mesaj dur la adresa Federației Ruse.

„Marea Britanie este alături de Ucraina, umăr la umăr, iar sprijinul nostru rămâne neclintit. Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea noastră și nu vom renunța până când nu vom obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina.” a declarat Andy Burnham, noul prim-ministru al Marii Britanii

Pentru a susține aceste declarații, oficialii britanici au reamintit dimensiunea ajutorului oferit de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei din anul 2022. Efortul total asumat de Marea Britanie a ajuns la suma impresionantă de 25 de miliarde de lire sterline. Această finanțare este defalcată strategic, incluzând 16 miliarde de lire sterline sub formă de asistență militară directă și 5,6 miliarde de lire sterline alocate sub formă de sprijin nemilitar.

Moștenirea lăsată de fostul cabinet Starmer

Schimbarea de guvern nu a afectat angajamentele externe ale Marii Britanii. Fostul premier, Keir Starmer, a efectuat o vizită oficială la Kiev cu doar câteva zile înainte de a-și prezenta demisia la începutul acestei luni. La acel moment, predecesorul lui Burnham a asigurat un nou pachet financiar în valoare de 300 de milioane de euro, fonduri destinate să ajute la dotarea armatei ucrainene cu o escadrilă de 16 avioane de vânătoare Gripen, de fabricație suedeză, mai scrie sursa citată.

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