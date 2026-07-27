Volodimir Zelenski devine primul oaspete străin primit de noul premier britanic Andy Burnham

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este primul lider străin primit de noul prim-ministru britanic, Andy Burnham. Vizita consolidează sprijinul militar și politic al Marii Britanii pentru Ucraina și include o oprire la o bază navală unde se desfășoară exercițiul „Sea Breeze”.

Stefan Lupu - Reporter special
Volodimir Zelenski devine primul oaspete străin primit de noul premier britanic Andy Burnham

Sursa FOTO: Facebook / Andy Burnham

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este primul lider străin primit de noul prim-ministru britanic, Andy Burnham. Vizita consolidează sprijinul militar și politic al Marii Britanii pentru Ucraina și include o oprire la o bază navală unde se desfășoară exercițiul „Sea Breeze”.

Președintele Ucrainei își consolidează alianțele externe printr-o nouă deplasare oficială de importanță majoră în Regatul Unit. Acesta va fi primit luni de noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, devenind astfel primul lider străin invitat de proaspătul șef al Executivului de la Londra. Demersul diplomatic are rolul de a garanta și de a sublinia continuarea sprijinului ferm al britanicilor pentru Kiev, chiar și în contextul recentei tranziții politice.

O întâlnire la o bază navală din regat

Conform informațiilor transmise de biroul premierului din Downing Street, cei doi lideri se vor întâlni la o bază navală, unde vor evalua direct rezultatele programelor de instruire conduse de experții britanici. Aceste eforturi internaționale contribuie masiv la consolidarea forțelor armate ucrainene și la maximizarea rezultatelor obținute pe câmpul de luptă, relatează The Guardian.

Pe parcursul vizitei, oficialii vor avea o interacțiune cu peste 200 de militari și marinari ucraineni. Trupele au petrecut ultimele trei săptămâni în Marea Britanie pentru a participa la „Sea Breeze”, un exercițiu tactic complex. Programul este axat pe securitatea maritimă și pe lupta împotriva minelor, fiind conceput special pentru a pregăti forțele ucrainene în vederea viitoarelor misiuni din regiunea critică a Mării Negre.

Mesaj pentru Moscova și sprijin financiar

Cu ocazia acestei vizite, noul premier a ținut să reafirme poziția statului său față de conflictul declanșat de Moscova. Oficialul a asigurat partenerii ucraineni de continuitatea colaborării bilaterale și a lansat un mesaj dur la adresa Federației Ruse.

„Marea Britanie este alături de Ucraina, umăr la umăr, iar sprijinul nostru rămâne neclintit. Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea noastră și nu vom renunța până când nu vom obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina.” a declarat Andy Burnham, noul prim-ministru al Marii Britanii

Pentru a susține aceste declarații, oficialii britanici au reamintit dimensiunea ajutorului oferit de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei din anul 2022. Efortul total asumat de Marea Britanie a ajuns la suma impresionantă de 25 de miliarde de lire sterline. Această finanțare este defalcată strategic, incluzând 16 miliarde de lire sterline sub formă de asistență militară directă și 5,6 miliarde de lire sterline alocate sub formă de sprijin nemilitar.

Moștenirea lăsată de fostul cabinet Starmer

Schimbarea de guvern nu a afectat angajamentele externe ale Marii Britanii. Fostul premier, Keir Starmer, a efectuat o vizită oficială la Kiev cu doar câteva zile înainte de a-și prezenta demisia la începutul acestei luni. La acel moment, predecesorul lui Burnham a asigurat un nou pachet financiar în valoare de 300 de milioane de euro, fonduri destinate să ajute la dotarea armatei ucrainene cu o escadrilă de 16 avioane de vânătoare Gripen, de fabricație suedeză, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI

Facturi mai mici pentru britanici prin eliminarea TVA la energia electrică în sezonul rece

Distribuie articolul pe:

4 comentarii

  1. Dupa ce a incercat sa transforme Constanta in Hirosima 2.0, Zelenski (sau cum l-o fi chemand in realitate) a devenit eroul nr 1 al premierului britanic, devansindu-l in preferinte pe Robin Hood.

    Răspunde

  3. Nu lasati razboiul sa se stinga! Agenda 2030 trebuie sa palpaie mai departe!
    Slava Hoholini! Slava Globalismini!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro