Facturi mai mici pentru britanici prin eliminarea TVA la energia electrică în sezonul rece

Impactul financiar și sursa de finanțare a măsurii

Conform estimărilor guvernamentale, acest gest fiscal va reduce factura unei gospodării medii cu aproximativ 45 de lire sterline (echivalentul a 53 de euro) pe an. Efortul bugetar generat de această facilitate fiscală se va ridica la 850 de milioane de lire sterline (un miliard de euro) pentru anul în curs. Noul Executiv a explicat clar modul în care va fi susținută această cheltuială, anunțând abandonarea definitivă a unui proiect controversat privind introducerea unei cărți de identitate numerice, notează news.ro.

Proiectul abandonat fusese inițiat în luna septembrie de predecesorul lui Burnham, Keir Starmer, având ca scop declarat combaterea imigrației ilegale. Inițiativa a provocat însă îngrijorări puternice într-o societate britanică recunoscută pentru reticența sa istorică față de controalele de identitate și de obligativitatea deținerii unor astfel de documente. Anularea acestei reforme permite guvernului să elibereze fonduri totale de 1,8 miliarde de lire sterline (2,1 miliarde de euro), acoperind astfel costurile noii facilități fiscale.

Contextul pieței energetice și disciplina bugetară

Data de 1 octombrie, aleasă pentru intrarea în vigoare a scutirii de TVA, nu este întâmplătoare, ea corespunzând viitoarei revizuiri a plafonului prețurilor la energie. Autoritatea Energiei din Regatul Unit (OFGEM) stabilește acest plafon în fiecare trimestru, luând în calcul evoluțiile de pe piețele internaționale pentru a garanta prețuri echitabile atât pentru furnizori, cât și pentru consumatori. Prin această decizie, care se aplică exclusiv energiei electrice și nu include gazele naturale, guvernul speră să amortizeze o eventuală creștere a facturilor la energie înainte de debutul sezonului rece.

🇬🇧 New UK PM says Britain needs to “regain stability” New UK Prime Minister Andy Burnham has promised to set out a 10-year-plan for Britain, to ease the cost of living crisis and outlined policy goals including an end to sleeping on the streets. pic.twitter.com/CwccOxEai1 — AFP News Agency (@AFP) July 20, 2026

Piețele financiare scrutează cu mare atenție primele mișcări ale noului cabinet, existând temeri legate de un posibil derapaj al datoriei publice. Pentru a calma aceste îngrijorări, echipa premierului Andy Burnham a dat asigurări ferme că toate deciziile vor continua să beneficieze de o finanțare clară și vor respecta cu strictețe regulile bugetare. Orice măsură suplimentară sau detaliu legat de finanțarea pe termen lung va fi prezentată oficial odată cu noul buget de stat, mai scrie sursa citată.

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