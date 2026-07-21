Facturi mai mici pentru britanici prin eliminarea TVA la energia electrică în sezonul rece

Noul premier britanic Andy Burnham a anunțat scutirea gospodăriilor de la plata TVA-ului la electricitate începând cu 1 octombrie, pentru a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor în iarna viitoare.

Stefan Lupu - Reporter special
Facturi mai mici pentru britanici prin eliminarea TVA la energia electrică în sezonul rece

Sursa FOTO: Facebook / Andy Burnham

Noul premier britanic Andy Burnham a anunțat scutirea gospodăriilor de la plata TVA-ului la electricitate începând cu 1 octombrie, pentru a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor în iarna viitoare.

Guvernul britanic a anunțat marți o decizie majoră pentru sprijinirea puterii de cumpărare a cetățenilor, stabilind scutirea de la plata TVA-ului la electricitate pentru gospodării în iarna viitoare. Aceasta reprezintă prima măsură economică importantă luată de noul premier britanic, Andy Burnham, la doar o zi după preluarea oficială a mandatului. Măsura este menită să ofere cetățenilor un moment de respiro financiar într-o perioadă marcată de provocări economice și urmează să intre în vigoare la data de 1 octombrie.

Impactul financiar și sursa de finanțare a măsurii

Conform estimărilor guvernamentale, acest gest fiscal va reduce factura unei gospodării medii cu aproximativ 45 de lire sterline (echivalentul a 53 de euro) pe an. Efortul bugetar generat de această facilitate fiscală se va ridica la 850 de milioane de lire sterline (un miliard de euro) pentru anul în curs. Noul Executiv a explicat clar modul în care va fi susținută această cheltuială, anunțând abandonarea definitivă a unui proiect controversat privind introducerea unei cărți de identitate numerice, notează news.ro.

Proiectul abandonat fusese inițiat în luna septembrie de predecesorul lui Burnham, Keir Starmer, având ca scop declarat combaterea imigrației ilegale. Inițiativa a provocat însă îngrijorări puternice într-o societate britanică recunoscută pentru reticența sa istorică față de controalele de identitate și de obligativitatea deținerii unor astfel de documente. Anularea acestei reforme permite guvernului să elibereze fonduri totale de 1,8 miliarde de lire sterline (2,1 miliarde de euro), acoperind astfel costurile noii facilități fiscale.

Contextul pieței energetice și disciplina bugetară

Data de 1 octombrie, aleasă pentru intrarea în vigoare a scutirii de TVA, nu este întâmplătoare, ea corespunzând viitoarei revizuiri a plafonului prețurilor la energie. Autoritatea Energiei din Regatul Unit (OFGEM) stabilește acest plafon în fiecare trimestru, luând în calcul evoluțiile de pe piețele internaționale pentru a garanta prețuri echitabile atât pentru furnizori, cât și pentru consumatori. Prin această decizie, care se aplică exclusiv energiei electrice și nu include gazele naturale, guvernul speră să amortizeze o eventuală creștere a facturilor la energie înainte de debutul sezonului rece.

Piețele financiare scrutează cu mare atenție primele mișcări ale noului cabinet, existând temeri legate de un posibil derapaj al datoriei publice. Pentru a calma aceste îngrijorări, echipa premierului Andy Burnham a dat asigurări ferme că toate deciziile vor continua să beneficieze de o finanțare clară și vor respecta cu strictețe regulile bugetare. Orice măsură suplimentară sau detaliu legat de finanțarea pe termen lung va fi prezentată oficial odată cu noul buget de stat, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI

Andy Burnham: Britanicii schimbă premierul, nu și criza

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro