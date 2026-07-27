Suspectul atacului de la Pride Berlin, ucis de poliție după 16 ore de căutări

Suspectul atacului cu dubă produs sâmbătă seară în zona Tiergarten din Berlin, în apropierea marșului Pride, a fost împușcat mortal de polițiști după aproximativ 16 ore de căutări. O persoană a murit și alte 29 au fost rănite în atac, potrivit autorităților germane.

Incidentul s-a produs sâmbătă seară, în jurul orei locale 22.00, în zona parcului Tiergarten. Locul se află lângă Poarta Brandenburg, aproape de traseul manifestației Pride. Evenimentul, cunoscut în Germania drept Christopher Street Day, este una dintre cele mai mari manifestații anuale ale comunității LGBTIQ+ din Europa. După atac, poliția a declanșat căutări ample pentru găsirea suspectului.

Suspectul a fost găsit în Spandau

Poliția din Berlin a anunțat că bărbatul a fost localizat duminică seară, într-un complex de grădini de parcelă din Spandau.

„În jurul orei 6 p.m., suspectul implicat în atacul de ieri din Tiergarten a fost localizat într-un complex de grădini de parcelă din Spandau”, a anunțat Poliția din Berlin, pe platforma X.

Gegen 18 Uhr konnte der Tatverdächtige des gestrigen Anschlags im Großen Tiergarten in einer Kleingartenanlage in #Spandau lokalisiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit einer Stichwaffe auf unsere Einsatzkräfte zugelaufen sein, daraufhin kam es zum polizeilichen… pic.twitter.com/ncslEZom7N — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026



Potrivit primelor informații transmise de autorități, suspectul era înarmat în momentul intervenției.

„Conform constatărilor inițiale, acesta a alergat spre ofițeri înarmat cu o armă cu o lamă; poliția (…) a deschis ulterior focul. În ciuda eforturilor imediate de resuscitare ale Departamentului de Pompieri din Berlin, el a murit la fața locului”, au mai declarat polițiștii germani.

Un purtător de cuvânt al procurorilor federali a confirmat că o persoană a fost împușcată și declarată decedată.

Autoritățile spun că bărbatul era cunoscut pentru radicalizare

Poliția din Berlin îl identificase pe suspect ca fiind Abdul B., în vârstă de 21 de ani. Autoritățile publicaseră și o fotografie cu acesta, cerând sprijinul populației pentru găsirea lui. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că suspectul era cetățean german de origine libaneză, născut în Germania în 2005.

Suspectul „a atras atenția în trecut printr-un număr mare de infracțiuni, prin radicalizare, prin apartenența la scena islamistă”, a spus ministrul german.

Atacul de la Berlin are loc pe fondul unor dezbateri tot mai intense în Germania despre securitate și imigrație. Subiectul a devenit tot mai sensibil în ultimii ani, în contextul creșterii sprijinului pentru extrema dreaptă.

Înaintea unei slujbe de pomenire la Biserica Sfânta Maria din Berlin, cancelarul Friedrich Merz le-a cerut germanilor să apere valorile liberale.

„Vom apăra libertatea, deschiderea și spiritul liberal al vieților noastre și al societății noastre cu tot ce putem face”, a spus el.

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