Interviu pentru The Telegraph

Adrian Mutu vorbește despre perioada în care a jucat la Chelsea. Într-un interviu acordat The Telegraph spune că a ratat „Balonul de Aur” pentru că a consumat droguri.

Nu-și găsește scuze, dar își amintește că era măcinat de depresie și singurătate, nefiind pregătit pentru viața la Londra.

„A lua cocaină în timpul petrecut la Chelsea a fost cea mai proastă decizie pe care aș fi putut-o lua în cariera mea. Eram singur și trist, dar nici depresia, nici nimic altceva nu mi-au justificat acțiunile. Toleranță zero, aceasta a fost politica lui Chelsea în ceea ce privește drogurile. Și cred că e corect.

Am făcut o greșeală, m-am abătut de la traseul corect și am plătit prețul pentru asta. Am fost prins cu garda jos.Nu eram obișnuit cu viața asta.

Am fost nepregătit. Am ajuns la Chelsea într-o perioadă tulbure din viața mea personală și m-am trezit prins în prea multe scuze și minciuni. Eram prea tânăr și prea singur. M-am gândit la asta de multe ori (n.r. dacă ar fi putut câștiga Balonul de Aur).

Cred că timp de mai bine de un sezon am fost printre cei mai buni jucători din lume, așa că aș fi putut câștiga cu ușurință. Dar deciziile proaste m-au împiedicat să fac asta”, a spus Adrian Mutu în interviul pentru , potrivit