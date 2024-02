Nadia Comăneci a spart gheața

Nadia Comăneci, zeița de la Montreal, a ajuns la vârsta de 62 de ani. Pentru ea, este evident faptul că filmul evenimentelor extraordinare de la acele Jocuri Olimpice va rula permanent în subconștient, fiind unul dintre cele mai frumoase momente din cariera uluitoare. Atunci, a fost pentru prima dată când tehnologia de afișare a notelor a oferit celor prezenți un ciudat 1.00, nemaintâlnit până atunci la nici un concurs. A fost singurul mod în care a putut fi afișată cât mai aproape de adevăr nota 10, acordată în premieră în istoria all time a gimnasticii. Tocmai acest moment unic a decis Nadia să îl reprezinte pe glezna piciorului drept sub forma cercurilor olimpice și a acelui stilizat cum s-a putut 1.00.

„Am spart gheața. Perseverență, muncă asiduă, abilitatea de a fi unic. Comemorez primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. Pornește în căutarea propriei note de 10!”, a scris Nadia pe Instagram.

Fosta campioană a detaliat mai pe larg pentru Orange Sport: „Este un design creat special pentru mine. Este permanent. Eu mi-am dorit un astfel de tatuaj de multă vreme, ceva care să reprezinte toate lucrurile importante care se regăsesc în acest tatuaj: Girl Power, Break the ice, Hard work, Be unique etc.

Eu deja l-am făcut ieri şi pot spune că îl port cu foarte mare mândrie. Este un trend al campionilor olimpici să-şi facă cercurile olimpice tatuate. Eu mi-am dorit ceva unic, ceva care să spună povestea primului 1.00”.

Pe 18 iulie 1976, în sala Forum din Montreal, Nadia Comăneci primea pentru exercițiul de la paralele nota 1.00 pentru că nimeni nu credea că o asemenea notă este posibilă într-un concurs olimpic.

„Exercițiul n-a fost perfect, l-am făcut mai bine la antrenament. Mă gândeam uneori că arbitrii voiau doar să mă facă să mă simt bine”, a spus Nadia pentru „The Times”.

A fost prima notă de zece dintr-o serie de șapte, Nadia aducând cinci medalii de la JO 1976. Nu a fost prima notă maximă din cariera ei și nici din istoria gimnasticii, însă a rămas reperul pentru Jocurile Olimpice și pentru istoria acestui sport.