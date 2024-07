Nadia Comăneci. ”Zece este o stare de spirit”

Zece nu este o notă, nici o cifră, ci o „stare de spirit”. Este convingerea unui sportiv cu vocație, care devoalează, pur și simplu, cheia succesului celei care a fost supranumită „Zeița de la Montreal”.

”Când ai un proiect şi munceşti din greu pentru el şi simţi că totul a ieşit bine, este o zi perfectă pentru tine. Dar cred că a fost cu adevărat perfect? Este o stare de spirit. Ceva pe care toată lumea vrea să experimenteze. Când faci ceva pe care îl percepi a fi perfect, întotdeauna va exista cineva care o va face mai bine şi va fi perfect pentru el”, explică Nadia într-un interviu pentru EFE.

„Pentru mine este foarte important să promovez sportul în rândul generaţiilor viitoare”

”Nu sunt foarte sigură ce înseamnă un zece. Un zece înseamnă ceva diferit pentru fiecare persoană. Scoate tot ce e mai bun din tine”, a subliniat fosta campioană.

Am spart gheaţa

„La antrenamente am făcut exerciţiile mai bine decât am făcut-o la Montreal”, spune Nadia.

”Dar acolo am făcut elemente pe care nimeni nu le mai făcuse înainte. Am spart gheaţa. Acum 48 de ani, prin gimnastica mea am devenit cea mai bună…”.

„Unde vă sunt medaliile?”, a fost întrebată în finalul interviului cea mai mare sportivă din istoria României.

„În buzunarul meu! Nu, glumesc. Sunt într-un seif”, a precizat Nadia Comăneci.