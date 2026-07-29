Naomi Pascal, absolventa de liceu tehnologic, și-a împlinit visul. A luat 10 la Bac, a dat meditații pentru pregătire, apoi a fost admisă la Arhitectură

Eleva care dădea meditații copiilor din sat și-a îndeplinit visul. Ea a fost admisă la Arhitectură, pe locurile de la buget
Un succes pentru care a muncit
Naomi Pascal a fost admisă cu media 9,34, calculată în proporție de 70% din nota obținută la proba de desen și 30% din media de la Bacalaureat. La examenul de admitere a obținut nota 9,07 la desen, iar media 10 de la Bacalaureat i-a consolidat rezultatul final, scrie Ziarul de Iași.
Absolventă a Colegiului Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei, județul Iași, Naomi Pascal a fost admisă la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, parte a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, fiind a șasea pe listă.
A făcut meditații ajutând copiii din sat
Înainte de examenul de admitere, Naomi spune că a încercat să își acopere cheltuielile cu pregătirea făcând meditații la matematică. Banii însă nu au fost suficienți, astfel că doi prieteni au susținut-o financiar ca să își poată continua pregătirea.
Și-ar fi dorit o notă puțin mai mare la desen
„Am fost admisă la Arhitectură, sunt a șasea pe listă. Mă așteptam să iau o notă mai mare, dar știu că făcusem o greșeală. Sunt oricum foarte fericită, indiferent de locul pe care l-aș fi ocupat, atât timp cât știam că sunt admisă. Am obținut media 9,34. Am luat 9,07 la desen, iar la Bacalaureat 10. Media a fost făcută cu 70% din nota de la proba de desen și 30% din nota de la Bacalaureat”, a spus Naomi Pascal.
Tânără mai spune că și-a ales Facultatea de Arhitectură pentru că i-au plăcut matematica, fizica și desenul, însă fără muncă această performanță nu ar fi fost posibilă.
Șefă de promoție a Colegiului Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei, Naomi Pascal este, cu adevărat, un exemplu de seriozitate și ambiție și dovedeștecă prin exemplul său că visele se împlinesc chiar și atunci când profilul școlii unde ai studiat este privind de multe ori cu un ochi critic.
5 comentarii
Bravo copile !!!
Si al doilea comentariu:
Nu te pierde de tanara in cafele nenumarate si tigari! Dozeaza-ti efortul!
Cu mult drag fata curata!
(capricoarna pe cinste! unde altii nu reusesc, ea se duce)
Frumoasa reusita! Atunci cand ajungi sa predai si sa explici altora, se poate spume ca stapanesti materia. Daca nu erau acele meditatii, punctul tau forte, poate nu era ce vedem. Apreciez dedicatia ta pentru Matematica naravasa. Succes mai departe, bobocule!
Bravo ei. Dacǎ muncești, se poate.
S-au mai vazut copii care au luat 10 la Bac din mediul rural,rar dar au fost. Sa reusesti la arhitectura din mediul rural este o performanta uriasa. Iti trebuie talent la desen, cu asa ceva te nasti, ceva foarte rar. Matematica, fizica si alte discipline pot fi asimilate in timpul procesului de invatamant, la desen insa iti trebuie talent. Performanta acestei fete este de neegalat, tinand cont de context, de unde provine. De obicei copii de la tehnologic nu se omoara cu cartea, stiu ca prea departe nu vor ajunge, isi proiecteaza viitorul fara prea mari pretentii. Aceasta fata este de admirat, si de respectat pentru talentul urias la desen.