Naomi Pascal, absolventa de liceu tehnologic, și-a împlinit visul. A luat 10 la Bac, a dat meditații pentru pregătire, apoi a fost admisă la Arhitectură

Eleva care dădea meditații copiilor din sat și-a îndeplinit visul. Ea a fost admisă la Arhitectură, pe locurile de la buget

Un succes pentru care a muncit

Naomi Pascal a fost admisă cu media 9,34, calculată în proporție de 70% din nota obținută la proba de desen și 30% din media de la Bacalaureat. La examenul de admitere a obținut nota 9,07 la desen, iar media 10 de la Bacalaureat i-a consolidat rezultatul final, scrie Ziarul de Iași.

Absolventă a Colegiului Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei, județul Iași, Naomi Pascal a fost admisă la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, parte a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, fiind a șasea pe listă.

A făcut meditații ajutând copiii din sat

Înainte de examenul de admitere, Naomi spune că a încercat să își acopere cheltuielile cu pregătirea făcând meditații la matematică. Banii însă nu au fost suficienți, astfel că doi prieteni au susținut-o financiar ca să își poată continua pregătirea.

Și-ar fi dorit o notă puțin mai mare la desen

„Am fost admisă la Arhitectură, sunt a șasea pe listă. Mă așteptam să iau o notă mai mare, dar știu că făcusem o greșeală. Sunt oricum foarte fericită, indiferent de locul pe care l-aș fi ocupat, atât timp cât știam că sunt admisă. Am obținut media 9,34. Am luat 9,07 la desen, iar la Bacalaureat 10. Media a fost făcută cu 70% din nota de la proba de desen și 30% din nota de la Bacalaureat”, a spus Naomi Pascal.

Tânără mai spune că și-a ales Facultatea de Arhitectură pentru că i-au plăcut matematica, fizica și desenul, însă fără muncă această performanță nu ar fi fost posibilă.

Șefă de promoție a Colegiului Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei, Naomi Pascal este, cu adevărat, un exemplu de seriozitate și ambiție și dovedeștecă prin exemplul său că visele se împlinesc chiar și atunci când profilul școlii unde ai studiat este privind de multe ori cu un ochi critic.