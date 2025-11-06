Ne paște un impozit pe venit de 16% generalizat. După lovitura pe dividende, alt șoc fiscal

De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe dividende a fost majorat de la 10% la 16%, iar măsura s-ar putea extinde și la alte tipuri de venituri, crede expertul.
Motivul? Majorarea impozitului pe dividende nu ar aduce statului beneficiile la care se aștepta atunci când a adoptat măsura. Antreprenorii pot găsi portițe legislative să ocolească impozitul, ceea ce înseamnă că nu vor crește încasările la stat, ba chiar ar putea să scadă.
Expert: „Acel impozit de 16% la dividende nu prea are sens”
„De la 1 ianuarie o să fie această modificare a impozitului pe dividende de la 10 la 16%. M-aș aștepta ca Guvernul să ia în considerare o creștere a impozitului la 16% la alte tipuri de venituri.
De ce? Sincer, acel impozit de 16% la dividende nu prea are sens, atâta timp cât restul veniturilor se impozitează cu 10%. Vorbim de chirii, unde ai și impozit de 10% și cota forfetară care te duce la 8% efectiv. Mă aștept, ca și speculație, să vedem asta”, a precizat liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică al EY România.
au unii pe cand TVA-ul il platesc toti si acolo au rupt de la gura copiiilor si bolnavilor, apoi de la pensionarii cu pensie de peste 3000 de lei li se ia si impozit si CAS de ajunge cu o pensie mai mica decat daca ar avea mai putin de 3.000 de lei…daca vor creste impozitul la 16% inseamna ca urasc aceasta tara si acest popor…Grecia in imposibilitate de plata a scazut TVA-ul la 12 sau13% nu au crescut taxe si impozite intr-o tara in care unii erau someri si altii aveau imprumuturi pe care nu le-ar fi putut plati…dar de la unul care si ieri a umblat cu carnetelul si unul incruntat, nu poti astepta ceva omenesc pt ca nu au inima…