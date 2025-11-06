Ne paște un impozit pe venit de 16% generalizat. După lovitura pe dividende, alt șoc fiscal

Un impozit generalizat de 16% și pe alte tipuri de venituri, nu doar pe dividende. Acesta este pericolul pe care-l vede pentru viitorul apropiat Alex Milcev, liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică în cadrul EY România.

De Madalina Bahrim
Ne paște un impozit pe venit de 16% generalizat. După lovitura pe dividende, alt șoc fiscal

Un impozit generalizat de 16% și pe alte tipuri de venituri, nu doar pe dividende. Acesta este pericolul pe care-l vede pentru viitorul apropiat Alex Milcev, liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică în cadrul EY România.

Impozitul pe dividende a fost majorat de coaliția de guvernare cu scopul de a crește încasările la buget, doar că există posibilitatea ca măsura să se extindă și la alte tipuri de venituri, a declarat joi Alex Milcev, liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică în cadrul EY România.

De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe dividende a fost majorat de la 10% la 16%, iar măsura s-ar putea extinde și la alte tipuri de venituri, crede expertul.

Motivul? Majorarea impozitului pe dividende nu ar aduce statului beneficiile la care se aștepta atunci când a adoptat măsura. Antreprenorii pot găsi portițe legislative să ocolească impozitul, ceea ce înseamnă că nu vor crește încasările la stat, ba chiar ar putea să scadă.

Expert: „Acel impozit de 16% la dividende nu prea are sens”

„De la 1 ianuarie o să fie această modificare a impozitului pe dividende de la 10 la 16%. M-aș aștepta ca Guvernul să ia în considerare o creștere a impozitului la 16% la alte tipuri de venituri.

De ce? Sincer, acel impozit de 16% la dividende nu prea are sens, atâta timp cât restul veniturilor se impozitează cu 10%. Vorbim de chirii, unde ai și impozit de 10% și cota forfetară care te duce la 8% efectiv. Mă aștept, ca și speculație, să vedem asta”, a precizat liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică al EY România.

Distribuie articolul pe:

3 comentarii

  1. au unii pe cand TVA-ul il platesc toti si acolo au rupt de la gura copiiilor si bolnavilor, apoi de la pensionarii cu pensie de peste 3000 de lei li se ia si impozit si CAS de ajunge cu o pensie mai mica decat daca ar avea mai putin de 3.000 de lei…daca vor creste impozitul la 16% inseamna ca urasc aceasta tara si acest popor…Grecia in imposibilitate de plata a scazut TVA-ul la 12 sau13% nu au crescut taxe si impozite intr-o tara in care unii erau someri si altii aveau imprumuturi pe care nu le-ar fi putut plati…dar de la unul care si ieri a umblat cu carnetelul si unul incruntat, nu poti astepta ceva omenesc pt ca nu au inima…

    Răspunde
Vezi toate comentariile (3)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro