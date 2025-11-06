Ne paște un impozit pe venit de 16% generalizat. După lovitura pe dividende, alt șoc fiscal

De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe dividende a fost majorat de la 10% la 16%, iar măsura s-ar putea extinde și la alte tipuri de venituri, crede expertul.

Motivul? Majorarea impozitului pe dividende nu ar aduce statului beneficiile la care se aștepta atunci când a adoptat măsura. Antreprenorii pot găsi portițe legislative să ocolească impozitul, ceea ce înseamnă că nu vor crește încasările la stat, ba chiar ar putea să scadă.

Expert: „Acel impozit de 16% la dividende nu prea are sens”

„De la 1 ianuarie o să fie această modificare a impozitului pe dividende de la 10 la 16%. M-aș aștepta ca Guvernul să ia în considerare o creștere a impozitului la 16% la alte tipuri de venituri.

De ce? Sincer, acel impozit de 16% la dividende nu prea are sens, atâta timp cât restul veniturilor se impozitează cu 10%. Vorbim de chirii, unde ai și impozit de 10% și cota forfetară care te duce la 8% efectiv. Mă aștept, ca și speculație, să vedem asta”, a precizat liderul departamentului de Asistenţă fiscală şi juridică al EY România.