Nicușor Dan anunță un ”tur doi dificil„

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, anticipează că turul al doilea, în care se va confrunta cu liderul AUR, George Simion, va fi unul ‘dificil’.

El se declară însă optimist că va câștiga alegerile și că România va urma direcția occidentală.

‘O să urmeze un tur doi dificil cu candidatul izolaționist. Nu o să fie o dezbatere între persoane, o să fie o dezbatere între o direcție pro-occidentală pentru România și o direcție anti-occidentală pentru România. Despre asta va fi turul doi. Este sarcina noastră să convingem românii că România are nevoie de direcția pro-occidentală și pe asta se va axa campania noastră în cele două săptămâni. Îi chem pe toți românii să fie parte din această bătălie. Sunt optimist că o să câștigăm, că România va apăsa direcția occidentală. Am speranțe că, cu toate resursele pe care țara asta le are, o să fie în câțiva ani în locul pe care îl merită’, a spus el, într-o declarație susținută la sediul său de campanie.

Precizările au fost făcute după ce Nicușor Dan a urcat pe locul al doilea în opțiunile electoratului, conform rezultatelor parțiale ale alegerilor prezidențiale.

‘Suntem în turul doi. În momentul aceasta ne despart 50.000 de voturi de locul trei și trendul este ireversibil. Mai sunt de numărat 300.000 de voturi’, a precizat el.

Nicușor Dan le-a mulțumit celor care s-au prezentat duminică la urne, celor care l-au votat, în special celor din Republica Moldova, unde a fost susținut de peste 50% dintre votanți.

La sediul de campanie al lui Nicușor Dan au ajuns și câțiva lideri USR, printre care Dan Barna și Dominic Fritz, care l-au felicitat pentru reușită.