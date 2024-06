Nicuşor Dan: Îmi doresc un al treilea mandat

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că îşi doreşte, în principiu, un al treilea mandat de primar al Bucureştiului şi nu este interesat de o candidatură la alegerile prezidenţiale, chiar dacă propunerea ar veni din partea USR.

„Am spus asta în campanie, am spus şi după alegeri. Răspunsul meu e acelaşi: am primit un mandat pe patru ani, sunt proiecte pe care le-am început aici. (…) Nu (cu privire la o candidatură la alegerile prezidenţiale – n. r.), răspunsul l-am dat deja. Am avut o relaţie foarte bună cu USR, aşa cum am avut şi cu PMP şi cu PNL – mai puţin ultimele luni de campanie, în care era evident că fiecare şi-a dat mesajul lui. Am avut o relaţie foarte bună cu USR în toţi aceşti ani. Nu vreau să comentez foarte mult ce se întâmplă în interiorul partidului, dar dincolo de asta, am spus înainte de campania pentru Bucureşti că vreau să mă concentrez pe Bucureşti şi aşa rămâne”, a spus Nicuşor Dan, la Digi 24.

Întrebat dacă intenţionează să creeze un alt partid, acesta a răspuns: „Nu în următorii doi-trei ani”.

Nicuşor Dan a menţionat că, în principiu, îşi doreşte un al treilea mandat de primar al Capitalei, având în vedere că Bucureştiul are „multe restanţe”.

„În principiu îmi doresc un al treilea mandat, pentru că proiectele Bucureştiului sunt multe, restanţele Bucureştiului sunt multe şi dacă facem comparaţie cu oraşe, chiar româneşti din vestul ţării, e o diferenţă. Dar, în fine, ce se va întâmpla peste doi, trei, cinci, zece ani… mai vedem. (…) 2024 a fost pentru Primăria Municipiului Bucureşti. În principiu, 2028, îmi doresc un nou mandat pentru Primăria Bucureşti, dar lucrurile se mai pot schimba”, a afirmat el.