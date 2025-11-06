Nicuşor Dan: „Pacea nu poate fi considerată garantată”

Nicușor Dan a declarat că discuțiile de la forum sunt relevante, „având în vedere contextul din ultima perioadă, care, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult de reînarmare”, notează News.ro.

El a subliniat că responsabilitatea NATO este de a proteja pacea, de a descuraja agresiunile și de a se asigura că forțele armate sunt pregătite să răspundă amenințărilor.

„Toate ameninţările şi provocările cu care ne confruntăm în prezent (…) ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Nu este o alegere a NATO, sau a României, sau a celorlalte state, ci este o necesitate. O dovadă în plus că trebuie să facem mai mult că să ne apărăm”, a declarat preşedintele.

Amenințările din regiune

Președintele a vorbit despre agresivitatea Rusiei, inclusiv încălcările recente ale spațiului aerian aliat și intensificarea atacurilor hibride.

„Trebuie să rămânem uniţi şi să asumăm o poziţie de forţă printr-o postură solidă şi credibilă”, a spus Nicuşor Dan, adăugând că NATO și aliații săi sunt angajați să apere fiecare centimetru al alianței.

Industria de apărare și investițiile

Nicuşor Dan a evidenţiat importanţa consolidării industriei de apărare la nivel național, european și transatlantic. El a promis că România va crește bugetul pentru apărare, adaptându-l la nivelul amenințărilor de securitate, și va dezvolta mobilitatea militară pe axa nord-sud a Flancului Estic.

„România este mai apărată ca oricând şi pregătită să-şi asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic şi pentru propria sa securitate”, a încheiat şeful statului.

Evenimentul NATO-Industry Forum 2025

Forumul reunește peste 800 de participanți din 26 de state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Nicușor Dan a participat la eveniment alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.