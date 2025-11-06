Nicuşor Dan: „Pacea nu poate fi considerată garantată”

Președintele Nicuşor Dan a subliniat la NATO-Industry Forum că reînarmarea este necesară, iar România trebuie să-și consolideze securitatea și industria de apărare.

De Bianca Dumbraveanu
Nicuşor Dan: „Pacea nu poate fi considerată garantată”

Sursa FOTO: Inquam

Președintele Nicuşor Dan a subliniat la NATO-Industry Forum că reînarmarea este necesară, iar România trebuie să-și consolideze securitatea și industria de apărare.

Președintele Nicușor Dan a subliniat, joi, la NATO-Industry Forum 2025 de la București, că amenințările actuale la adresa securității internaționale arată că pacea nu poate fi considerată garantată. În contextul agresiunii Rusiei și al provocărilor militare tot mai diverse, șeful statului a afirmat că reînarmarea și consolidarea capacităților militare devin imperative pentru România și pentru întreaga Alianță.

Nicușor Dan a declarat că discuțiile de la forum sunt relevante, „având în vedere contextul din ultima perioadă, care, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult de reînarmare”, notează News.ro.

El a subliniat că responsabilitatea NATO este de a proteja pacea, de a descuraja agresiunile și de a se asigura că forțele armate sunt pregătite să răspundă amenințărilor.

„Toate ameninţările şi provocările cu care ne confruntăm în prezent (…) ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Nu este o alegere a NATO, sau a României, sau a celorlalte state, ci este o necesitate. O dovadă în plus că trebuie să facem mai mult că să ne apărăm”, a declarat preşedintele.

Amenințările din regiune

Președintele a vorbit despre agresivitatea Rusiei, inclusiv încălcările recente ale spațiului aerian aliat și intensificarea atacurilor hibride.

„Trebuie să rămânem uniţi şi să asumăm o poziţie de forţă printr-o postură solidă şi credibilă”, a spus Nicuşor Dan, adăugând că NATO și aliații săi sunt angajați să apere fiecare centimetru al alianței.

Industria de apărare și investițiile

Nicuşor Dan a evidenţiat importanţa consolidării industriei de apărare la nivel național, european și transatlantic. El a promis că România va crește bugetul pentru apărare, adaptându-l la nivelul amenințărilor de securitate, și va dezvolta mobilitatea militară pe axa nord-sud a Flancului Estic.

„România este mai apărată ca oricând şi pregătită să-şi asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic şi pentru propria sa securitate”, a încheiat şeful statului.

Evenimentul NATO-Industry Forum 2025

Forumul reunește peste 800 de participanți din 26 de state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Nicușor Dan a participat la eveniment alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Distribuie articolul pe:

9 comentarii

  1. Mark e un baiat fain si foarte pregatit. A vorbit si cu studentii. Era o misiune prea grea pentru Iohanis.

    Răspunde
Vezi toate comentariile (9)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro