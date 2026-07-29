Nicușor Dan: ”Să onorăm cu mândrie imnul național și să ne amintim că viitorul acestei țări se scrie în fiecare zi, prin fiecare dintre noi”

Președintele arată în mesajul său că imnul are o semnificație profundă și că versurile sale „consfinţesc hotărârea românilor de a se opune oricăror derapaje care ar pune în pericol statul de drept şi libertăţile câştigate”.

Identitatea națională

Nicușor Dan subliniază, de asemenea, în mesajul său importanța semnificației pentru identitatea națională: „Imnul României reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri naţionale, a cărui istorie este legată de momentele cruciale din devenirea noastră ca societate modernă. <Deşteaptă-te, române!> a devenit un îndemn sinonim cu libertatea şi curajul unei naţiuni care, după toate perioadele întunecate şi nefaste ale trecutului său, şi-a regăsit forţa de a se ridica şi a reconstrui.”

În același timp, Nicușor Dan a adus un omagiu eroilor care au luptat și s-au sacrificat pentru independența României: „Astăzi, ne amintim cu respect şi recunoştinţă de cei care au pus independenţa şi suveranitatea României mai presus de propria viaţă. Eroii care, prin sacrificiul lor, au făcut posibil să trăim într-o ţară democratică, parte a unei lumi libere”.

Provocările actuale

„Trăim vremuri tulburi, cu multe provocări, conflicte şi instabilitate, cu un război brutal la graniţă. România, aflată în prima linie de apărare a Flancului Estic al NATO, contribuie semnificativ la securitatea europeană şi euroatlantică”, a mai arătat președintele în mesajul său, în contextul provocărilor actuale cu care ne confruntăm.

Apel la coeziune națională

În finalul mesajului său, președintele face apel la coeziune națională și spune că „avem nevoie de o viziune strategică pentru a ne asuma locul pe care ţara noastră îl merită”.

”Imnul ne reaminteşte cu toată forţa că unitatea, demnitatea, responsabilitatea şi libertatea sunt valorile cardinale pe care s-a clădit România modernă”, arată președintele.

Textul integral al mesajului

”Ziua Imnului Național al României, pe care o sărbătorim astăzi, este dedicată simbolului național care aduce aproape inimile românilor de pretutindeni.

„Deșteaptă-te, române!” este mai mult decât un cântec oficial, devenind însăși vibrația istoriei noastre zbuciumate și chemarea la demnitate, suveranitate și unitate.

Născut în contextul efervescenței revoluționare de la 1848 ca un „marș al libertății”, imnul a fost martorul momentelor cruciale din istoria României. A însuflețit soldații în Războiul de Independență și a unit românii în tranșeele celor două conflagrații mondiale, precum și în lupta pentru dărâmarea regimului comunist și câștigarea democrației în Decembrie 1989.

În societatea contemporană, imnul național își păstrează intactă forța de coeziune socială. El acționează ca un numitor comun al identității românești, deopotrivă reprezentată de cetățenii din interiorul granițelor și de comunitățile din diaspora românească.

Imnul însoțește, totodată, rezultatele de excepție, ca o recunoaștere a excelenței românești pe plan internațional, în știință, cultură sau sport, și reafirmă apartenența noastră la marea familie a națiunilor europene.

Mesajul imnului rămâne la fel de actual și pentru tinerele generații, ca un imbold permanent la verticalitate și asumarea unor soluții curajoase. Astăzi, îndemnul „Deșteaptă-te, române!” capătă valențe profund civice prin încurajarea educației, a cultivării spiritului critic, respingerea dezinformării și implicarea activă în viața cetății.

Să onorăm cu mândrie imnul național și să ne amintim că viitorul acestei țări se scrie în fiecare zi, prin fiecare dintre noi.

La mulți ani Imnului Național! La mulți ani, România!”.