Nicușor, te-așteaptă niște voturi pe str. Trotușului!

În lumea administrației locale, Nicușor Dan a ajuns de pomină. Pentru primarii sectoarelor, investitorii în imobiliare și chiar pentru bugetul statului, situațiile provocate de acest personaj în cei cinci ani de mandat sunt de-a dreptul dramatice. Primul gând cu care respectivul a preluat primăria Capitalei a fost să blocheze toate PUZ-urile din toate sectoarele. Abia de câteva zile CCR a decis că autorizațiile de construire rămân valabile chiar dacă au fost date pe baza unui PUZ care, ulterior, a fost atacat în instanță de Nicușor Dan. Astfel, zeci de șantiere s-au deblocat.

Privit mai de departe și dacă n-ai de-a face cu primăria, ce se întâmplă cu acest personaj ar fi ceva de râs. Omul este un fel de Agamiță Dandanache. Tăcut și șmecher, este mai veros și mai șiret decât toți Brînzoveneștii care defilează pe la A3. Nicușor Dan a intrat în politică pitulându-se pe lângă pereți, vorbind în dodii și punând la nesfârșit placa despre „mafia imobiliară”. Mafie cu care de la patuzsopt… luptă, luptă și dă-i, și dă-i și luptă, neicusorule, puicusorule… De parcă mafia ar fi treaba primarului, nu a DIICOT-ului.

Ocupat cu atâtea „lupte” și procese prin instanțe, treburile primăriei au fost lăsate de izbeliște. Cu atât mai mult acum, când respectivul este băgat până la gât în tot felul de coterii electorale, hrănit de iluzia că va fi președinte.

Pregătirea lui pentru candidatură este veche. Falanga franceză simte locul liber lăsat de americani și vrea să ocupe locul. Cu vizita ambasadorului la CCR. Cu invitarea Elenei Lasconi „la vedere”, spre a ști pe cine pariază. Cu Cioloș la Cotroceni. Și cu Clotilde care o dă peste cap pe „țăranca” (citez!) de la Câmpulung, trăgându-i preșul de sub pantofi, scaunul de sub fund și banii din conturi.

Antrenarea intensivă a lui Nicușor Dan pentru această candidatură durează demult și este de făcută de profesioniști. L-au tuns, l-au spălat, i-au pus cravată și l-au trimis în lume. I-au scris în palmă răspunsuri stas. Instructajul (după modelul „d-le Iliescu, credeți în Dumnezeu?”) a mers până acolo încât, la o recentă șușanea electorală organizată de șeful de post A3, respectivul candidat a intrat pe scenă având cravată roșie și ridicând mâna dreaptă cu pumnul strâns. Adică, vezi doamne, să vadă lumea că Nicușor este și el un mic Trump, că tot se poartă moda asta.

„Ce ziceți? Semnați? Sunt pentru oameni!”

În timpul ăsta, în biroul său de la primăria Capitalei se adună munți de hârtii care trebuie semnate. Omul e complet pe dinafară în coordonarea unei instituții complicate și în organizarea activității unor colective largi de oameni. Singurul lucru pe care l-a urmărit cu acribie tot timpul este să semneze el totul, să vadă el toate actele, să știe el tot ce mișcă. Să acumuleze puterea totală în Capitală. Să semneze el toate autorizațiile de construire din toată Capitala și să preia sub pixul propriu bugetul tuturor sectoarelor. Asemenea idei sunt ale altora, nu le putea gândi singur. Nu cred că-l ducea capul. Totul ar fi ok – dacă respectivul ar fi un tip ultradotat, dacă ar fi harnic și dornic să facă treabă, dacă ar avea o inteligență practică și o forță de muncă formidabile, bașca o capacitate deosebită de a înțelege problemele și de a găsi soluții rapide. Or, nici pe departe nu e cazul lui Nicușor Dan.

Săptămâna trecută, primarul sectorului 6, care este și prim-vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, n-a mai rezistat și i-a adresat un mesaj public primarului Capitalei, acuzându-l că îi blochează 16 proiecte importante pentru oamenii din sector. „Nu mai avem timp, domnule! Vrem să prindem din urmă civilizația!”, îl somează Ciucu. „Am cerut votul comunității mele pentru că-mi doresc să dezvolt Sectorul 6, să îmbunătățesc condițiile de trai. Dar nu sunt suficiente dorința și viziunea mea, munca echipei mele. Semnătura finală, acordul sunt ale primarului general. Acolo ne blocăm de fiecare dată. Și stăm, și așteptăm! Dar nu mai avem timp, domnule Nicușor Dan!”, spune primarul Sectorului 6. „Vă las și aici lista cu proiectele blocate de dumneavoastră pentru comunitatea Sectorului 6. Sunt 16, cel mai vechi așteaptă semnătura de trei ani. Le știți pe toate.V-am tot rugat să le dați drumul. Ce ziceți? Le semnați? Sunt pentru oameni! România are nevoie de un președinte asumat, care să tragă pentru oameni, nu în defavoarea lor”, a spus Ciucu pe Facebook.

Indolența i-a depășit orice limită

Exasperat de lipsa de comunicare a primarului general, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a dus la Capitală în urmă cu zece zile, la începutul unei ședințe a Consiliului General, spre a-l întâlni pe Nicușor Dan. Era cu câteva ore înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. „Stimate domnule candidat la președinția României, Nicușor Dan, am venit la această şedinţă să vă transmit că indolenţa dumneavoastră depăşeşte orice limită. De ani de zile vă ignoraţi responsabilităţile, ne sfidaţi chiar şi pe noi, primarii de sector, care vă fac treaba de edil şef. De ani de zile acoperim golul imens pe care l-aţi generat de când v-aţi preluat mandatul, şi pe primul şi pe al doilea. Bucureştiul se prăbuşeşte la propriul sub greutatea lipsei de una voastră de interes”, i-a spus în față Băluță de la 4.

Referindu-se la încăpățânarea cu care Nicușor Dan refuză să avizeze lucrările de reparație a planșeului Unirii, primarul Sectorului 6 l-a prevenit pe Nicușor Dan că „blocaţi absurd o lucrare de infrastructură absolut necesară, care are avize şi finanţare. Veţi răspunde pentru orice nenorocire care poate ucide sau răni oameni”, a spus Băluţă, referindu-se la planşeul Unirii, vechi de 100 de ani.

A căzut o frunză-n calea lui

Toată lumea se vaită de blocajul general pe care obtuzitatea acestui personaj îl provoacă bunului mers al administrației locale. Dacă până și primarii de sectoare sunt exasperați, ce să mai vorbim de cetățenii obișnuiți care depind de pixul lui Nicușor, în timp ce acesta e cu capul în nori și gândul aiurea.

Unul dintre zecile de cazuri de indolență se referă la un copac. La un biet copac uscat, care, în vijeliile care bântuie periodic prin Capitală, riscă să cadă peste două case.

În luna mai a anului trecut, doi vecini din zonă, str. Trotușului nr 20, sector 1, solicitau în scris ADP Sector 1 să ia „măsuri urgente în ceea ce privește copacul crescut pe trotuar și care reprezintă pericol în caz de vânt puternic ori vijelie. În caz de fulgere ori descărcări electrice, un pericol îl reprezintă și firele electrice care trec chiar prin mijlocul copacului”.

ADP Sector 1 le răspunde peste două luni, anunțându-i pe petenți că documentația despre pomul respectiv „a fost transmisă la Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București, în vederea emiterii avizului de specialitate pentru defrișarea arborelui la care faceți referire”. Cei de la sector precizează că, inclusiv pentru toaletarea unui copac, sunt obligați să ceară aprobare de la Primăria Capitalei, „în conformitate cu prevederile adresei Primăriei Municipiului București/Primar General nr. CPG 145426/05.10.2022”.

„După obținerea avizului, Administrația Domeniului Public Sector 1, prin intermediul Serviciului Spații Verzi va executa lucrarea aprobată”, se mai arată în răspunsul de la ADP S1. A trecut anul 2024 și acel aviz de la PMB tot n-a venit.

În ianuarie 2025, locatarii respectivi mai trimit încă o adresă, tot la ADP Sector 1, repetând pericolul pe care-l reprezintă copacul buclucaș. Răspunsul primit în luna martie este același ca precedentul, dat cu un an în urmă:„ Instituția noastră a transmis adresa cu nr. 28495/19.07.2024 către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea eliberării avizului de specialitate. După obținerea avizului, instituția noastră, prin Serviciul Spații Verzi va executa lucrarea aprobată”.

În cele din urmă, s-a aflat misterul: Direcția de Mediu a PMB a dat încă din august 2024 avizul cerut de ADP Sectorul 1, numai că răspunsul respectiv stă la semnat…la cabinetul primarului general Nicușor Dan! Pentru că acesta a avut ambiția prostească să pretindă că el trebuie să semneze inclusiv curățarea unui pom de uscături! Ne putem imagina ce s-ar întâmpla dacă respectivul ar ajunge la Cotroceni…

Nicușor n-are timp să semneze adresa concepută de Direcția de Mediu prin care se aprobă toaletarea unui copac uscat. Suntem în Kafka. Sau în Caragiale. Sau în Ilf și Petrov (pardon, ăștia sunt ruși…). Nicușor este foarte ocupat.Chestii, trestii, socoteli. E mistuit de gânduri grele… „Cum îți spui, să nu m-aleg, puicusorule, nu merdzea… Eu, familia mea, de la patuzsopt… luptă, luptă și dă-i, și dă-i și luptă… și eu mă-nțeledzi tocmai acuma să rămâi pe dinafară… fără coledzi!… Și cât p-ați, neicusorule, să nu m-aleg…”.

Viața se compune din lucruri mici și lucruri mari. Nicusor Puicusor se ocupă de lucruri mari. De megapolitică… Nu se poate împiedica de-un ciot.

Dar, uneori, vorba cântecului, te poți împiedica și de-o frunză căzută-n calea ta.