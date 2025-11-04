Noi amânări. Moldova mai are de așteptat pentru a merge pe autostradă

Guvernul a obținut aprobarea BEI pentru prelungirea termenilor de execuție a două autostrăzi.

De Rami Cristescu
Noi amânări. Moldova mai are de așteptat pentru a merge pe autostradă

Guvernul a obținut aprobarea BEI pentru prelungirea termenilor de execuție a două autostrăzi.

Termenii de execuție pentru autostrada A7 (Ploiești-Pașcani) și A3 (Nădășelu–Suplacu de Barcău) au fost prelungiți, cu acordul europenilor. Construcția va dura cu cel puțin un an mai mult.

Guvernul a publicat marți o hotărâre prin care anunța noile dăți de finalizare ale proiectelor acestor autostrăzi. Documentul vine după ce Banca Europeană de Investiții a acceptat amendamentele trimise de partea română.

Autostrada Moldovei va fi gata cu 18 luni mai târziu decât termenul inițial. Conform ordonanței, oamenii ar trebui să poată circula pe întregul A7 începând cu Trimestul III al anului 2026. Autostrada Ploiești-Pașcani era programată să fie gata la finalul 2025, când este și termenul final al PNRR.

A3 va fi gata în Trimestul IV al anului 2026. Întârzierea în acest caz este mai mică, termenul inițial fiind în iunie 2026.

Rapoartele de implementare ale lucrărilor trebuie trimise până la începutul anului 2028 pentru A7 și până în martie 2028 pentru A3.

Autostrada Moldovei va lega Prahova de județul Iași. Drumul va avea 320 de kilometri și este finanțat exclusiv prin PNRR.

 

 

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro