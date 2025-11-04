Noi amânări. Moldova mai are de așteptat pentru a merge pe autostradă

Guvernul a publicat marți o hotărâre prin care anunța noile dăți de finalizare ale proiectelor acestor autostrăzi. Documentul vine după ce Banca Europeană de Investiții a acceptat amendamentele trimise de partea română.

Autostrada Moldovei va fi gata cu 18 luni mai târziu decât termenul inițial. Conform ordonanței, oamenii ar trebui să poată circula pe întregul A7 începând cu Trimestul III al anului 2026. Autostrada Ploiești-Pașcani era programată să fie gata la finalul 2025, când este și termenul final al PNRR.

A3 va fi gata în Trimestul IV al anului 2026. Întârzierea în acest caz este mai mică, termenul inițial fiind în iunie 2026.

Rapoartele de implementare ale lucrărilor trebuie trimise până la începutul anului 2028 pentru A7 și până în martie 2028 pentru A3.

Autostrada Moldovei va lega Prahova de județul Iași. Drumul va avea 320 de kilometri și este finanțat exclusiv prin PNRR.