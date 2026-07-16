Noi probleme cu apa în Curtea de Argeș. Veolia chemată în ajutor VIDEO

Avarie la conducta magistrală din Curtea de Argeș: Echipele Veolia România Soluții Integrate au fost chemate să intervină de urgență.

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Noi probleme cu apa în Curtea de Argeș. Veolia chemată în ajutor VIDEO

Avarie la conducta magistrală din Curtea de Argeș: Echipele Veolia România Soluții Integrate au fost chemate să intervină de urgență.

O avarie apărută în zona Ivancea–Progresu din municipiul Curtea de Argeș a mobilizat, joi, echipele Veolia România Soluții Integrate. Acestea au fost chemate de autoritățile locale pentru remedierea unei defecțiuni la conducta magistrală de alimentare cu apă. Incidentul, provocat de lucrări locale efectuate pe Strada Progresului nr. 12, a dus la întreruperea furnizării apei pentru o parte dintre consumatori.

Sursa video Primăria muncipiului Curtea de Argeș

Echipele operaționale acționează în regim de urgență pentru restabilirea serviciului, anunță Veolia România printr-un comunicat.

Echipele Veolia România Soluții Integrate intervin în data de 16 iulie 2026, la solicitarea autorităților locale, pentru remedierea unei avarii produse la conducta magistrală de alimentare cu apă din zona Ivancea–Progresu, municipiul Curtea de Argeș. Defecțiunea a fost generată de lucrări locale efectuate pe Strada Progresului nr. 12.

 

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Echipele tehnice ale companiei s-au deplasat la fața locului și efectuează manevrele necesare pentru izolarea zonei afectate și începerea lucrărilor de reparație. Obiectivul operațional este reluarea cât mai rapidă a furnizării apei către consumatori.

Intervenția este estimată a fi finalizată în cursul zilei de 17 iulie 2026, iar echipele Veolia lucrează continuu pentru reducerea la minimum a intervalului în care utilizatorii sunt afectați de întreruperea alimentării.

Avaria survine la scurt timp după finalizarea – înainte de termen – a primei etape a lucrărilor de reabilitare realizate de Veolia România Soluții Integrate la Stația de Tratare a Apei Cerbureni, tot la solicitarea autorităților locale.

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Modernizările au inclus reabilitarea conductelor și instalațiilor de filtrare, înlocuirea stratului filtrant și a crepinelor, curățarea și dezinfectarea bazinelor, instalarea unui sistem de monitorizare în timp real a calității apei.

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1 comentariu

  1. Ma,dar nu ar fi mai bine sa-i cheme pe francezi ? Ca vorba aia,au rezolvat aia ditamai lacul Vidraru,darmite …

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